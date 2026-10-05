Fórmula 2 debutará en México en 2027; Noel León y Rafael Villagómez correrían en casa

La afición mexicana al automovilismo tendrá una nueva categoría para seguir durante el Gran Premio de la Ciudad de México de 2027, cuando la Fórmula 2 se incorpore por primera vez al programa del evento que se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El México GP confirmó que la categoría de plata acompañará a la Fórmula 1 del 29 al 31 de octubre del próximo año, en una incorporación que tendrá un atractivo particular para el público nacional: actualmente, dos pilotos mexicanos compiten en el campeonato, Noel León y Rafael Villagómez.

Bajo el lema “Aquí empiezan las leyendas”, el anuncio abre la posibilidad de que ambos pilotos tengan la oportunidad de competir ante la afición de su país en una de las pistas con mayor tradición dentro del calendario de la Fórmula 1. Para Villagómez, integrante de Van Amersfoort Racing, la Fórmula 2 representa una etapa importante dentro de su trayectoria y uno de los escalones previos a buscar un asiento en la máxima categoría.

El mexicano ha señalado que la F2 funciona como una plataforma para los pilotos que aspiran a llegar a la Fórmula 1, en un campeonato donde cada fin de semana exige adaptarse rápidamente al comportamiento del monoplaza y al rendimiento de los neumáticos. “Cada detalle hace la diferencia”, explicó Villagómez al referirse a las exigencias de la categoría, en la que los pilotos tienen poco margen para encontrar la puesta a punto adecuada antes de salir a competir. Además de buscar resultados, el piloto mexicano tiene ante sí la oportunidad de mostrar su evolución dentro de una parrilla en la que varios competidores tienen como objetivo avanzar hacia la Fórmula 1. NOEL LEÓN YA CONOCE EL APOYO MEXICANO El otro representante nacional es Noel León, piloto de Campos Racing, quien también espera que la llegada de la F2 a México le permita disputar una carrera frente a los aficionados que han seguido su trayectoria. León ya ha tenido contacto con el público mexicano fuera del país. Durante las fechas de Miami y Canadá de esta temporada, el piloto explicó que pudo identificar la presencia de aficionados nacionales en las tribunas. “Este año, cuando vinimos a Miami y Canadá, había demasiado aficionado mexicano y se sintió el apoyo”, comentó.

La relación de León con el Autódromo Hermanos Rodríguez tampoco será nueva. El mexicano compitió anteriormente en Fórmula 4 en este escenario, donde consiguió el campeonato de la categoría, por lo que el regreso tendrá un componente especial dentro de su carrera. La temporada 2026 también le ha permitido conseguir resultados destacados en la Fórmula 2, entre ellos un tercer lugar en la carrera principal de Monza y un cuarto puesto en la competencia sprint de Madrid. Ahora, la posibilidad de correr en casa en 2027 agrega otro incentivo a su temporada. F2, UNA NUEVA VENTANA PARA EL PÚBLICO Para el Gran Premio de la Ciudad de México, la incorporación de la Fórmula 2 también busca acercar al público a una categoría que funciona como parte del proceso de formación de pilotos rumbo a la Fórmula 1. Federico González, director del México GP, explicó que tener a León y Villagómez en el Autódromo Hermanos Rodríguez permitirá que los aficionados puedan identificar de manera más cercana ese camino hacia la máxima categoría. La presencia de ambos mexicanos también puede darle un significado distinto al fin de semana, pues no se tratará solamente de observar a los futuros pilotos de F1, sino de seguir a dos representantes nacionales que actualmente forman parte de ese proceso. Bruno Michel, CEO de la Fórmula 2, consideró que México representa una sede adecuada para ampliar el alcance del campeonato debido al seguimiento que existe en el país hacia el automovilismo. Así, el Gran Premio de la Ciudad de México de 2027 tendrá una novedad dentro de su programación y, al mismo tiempo, pondrá en pista a una categoría en la que México cuenta actualmente con dos representantes. Para Noel León y Rafael Villagómez, la cita del próximo año podría significar algo más que una fecha del calendario: la oportunidad de disputar una carrera de Fórmula 2 frente a la afición que los ha acompañado en su camino hacia el siguiente nivel del automovilismo.