Noel León es tercero en Monza y suma su quinto podio en F2

Noel León puso a México en el podio del Gran Premio de Italia de Fórmula 2. El piloto de Campos Racing terminó tercero en la carrera principal de Monza, disputada el domingo, detrás del paraguayo Joshua Dürksen y el brasileño Rafael Câmara, ambos de Invicta Racing. Dürksen también ganó la carrera sprint del sábado y selló un doblete en Monza. El regiomontano convirtió un arranque complicado en su quinto podio de la temporada. Aunque clasificó cuarto, una sanción de tres posiciones por su conducta en pista durante la sesión del viernes lo relegó al séptimo cajón de salida y lo obligó a recuperar terreno.

León respondió desde el inicio: superó a Martinius Stenshorne para colocarse quinto y, después de las paradas obligatorias, adelantó a Tasanapol Inthraphuvasak en la primera curva de Lesmo durante la vuelta nueve. Así se acercó a la disputa por los trofeos. El momento decisivo llegó tras el automóvil de seguridad provocado por un trompo de Colton Herta en la Parabólica. En el reinicio de la vuelta 17, Alexander Dunne bloqueó sus neumáticos al atacar a Câmara y salió por la escapatoria de la curva cuatro. Noel aprovechó para ascender al tercer puesto.

El mexicano sumó 15 puntos y alcanzó 114 unidades para mantenerse quinto del campeonato, a solamente cuatro de Dunne, cuarto con 118. Su compañero Nikola Tsolov conserva el liderato con 177, por delante de Câmara, que tiene 166, y Gabriele Minì, con 147. El resultado refuerza una temporada de debut que ya incluye victorias en las carreras sprint de Montreal y Mónaco, además del triunfo en la principal de Budapest. Su colección de cinco podios se completa con el segundo lugar en la sprint de Australia y este tercero en territorio italiano.

“Terminar en el podio fue el mejor resultado posible”, expresó León en la conferencia oficial. El mexicano reconoció que intentó seguir a los Invicta hasta el cierre, pero que sus rivales fueron más rápidos en las últimas tres vueltas, y destacó el trabajo de Campos Racing. La Fórmula 2 continuará del 11 al 13 de septiembre en Madrid, con el estreno del circuito Madring. León llegará con otro trofeo y la oportunidad de acercarse al cuarto puesto de la clasificación.