Kimi Antonelli gana el GP de Austin y buscará coronarse como el campeón más joven de la F1 en México

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Estados Unidos 2026; dejó servido el escenario para una coronación histórica en México. El italiano de Mercedes dominó en el Circuito de las Américas, sumó su novena victoria de la temporada y llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez con el título mundial de Fórmula 1 al alcance de la mano. Antonelli, de 20 años, había conquistado la pole position con una vuelta de 1:34.035.

En carrera defendió el liderato ante Max Verstappen, administró sus neumáticos y recuperó el liderato después de las paradas en boxes. Terminó las 56 vueltas con una ventaja cercana a los 16 segundos sobre sus perseguidores. Charles Leclerc, de Ferrari, cruzó segundo después de superar a Verstappen en las últimas vueltas; el neerlandés de Red Bull completó el podio. Lewis Hamilton concluyó cuarto y George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes, fue octavo pese a recibir una penalización de cinco segundos. Esos dos resultados impidieron que el italiano celebrara el campeonato en territorio estadounidense. Necesitaba ganar, que Russell terminara noveno o peor y que Hamilton quedara quinto o más atrás. Consiguió la victoria, pero sus dos perseguidores mantuvieron vivas sus posibilidades matemáticas.

Con 365 puntos, Antonelli aventaja por 123 a Russell, que tiene 242, y por 124 a Hamilton, tercero con 241. Restan cinco Grandes Premios y 125 unidades disponibles, por lo que México será su segunda oportunidad de sellar una temporada en la que Mercedes ha encontrado a su figura. La cita será del 30 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de México. Si consigue mantener una diferencia superior a 100 puntos sobre sus rivales después de la carrera del domingo, asegurará el campeonato sin necesidad de desempates. De lograrlo, superará el récord de Sebastian Vettel, campeón más joven de la historia con 23 años en 2010. Para Checo Pérez, el panorama fue opuesto al del líder. El mexicano clasificó en el lugar 21 con Cadillac, con registro de 1:37.433, y ascendió al puesto 19 de salida gracias a sanciones de otros pilotos. El auto estadounidense volvió a exhibir dificultades de ritmo frente al resto de la parrilla. Su compañero Valtteri Bottas abandonó en la vuelta 53 y provocó un periodo de coche de seguridad virtual.

La clasificación definitiva de Pérez todavía no aparecía en el registro oficial consultado al cierre, pero su atención ya se dirige al Gran Premio de México, donde volverá a correr ante su afición con Cadillac.