Santos Femenil recibe a León con la mira puesta en la Liguilla: horario y transmisión

Santos Laguna Femenil afrontará una nueva prueba en el Estadio Corona con la intención de prolongar su racha de victorias como local y sumar puntos que le permitan mantenerse en la pelea por un boleto a la Liguilla del Apertura 2026. Las Guerreras recibirán a León este lunes 26 de octubre, en partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX Femenil. El encuentro está programado para las 19:00 horas en la Comarca Lagunera, donde el conjunto santista intentará convertir el respaldo de su afición en otro resultado favorable durante el cierre de la fase regular.

El equipo verdiblanco llega a este compromiso después de rescatar un punto en su visita al Toluca, en el Estadio Nemesio Diez. Ahora, el reto será recuperar el camino de la victoria y mantener el rendimiento que ha mostrado en sus últimos partidos frente a su gente.

Santos suma tres triunfos consecutivos en el Estadio Corona, luego de imponerse a Atlante, Cruz Azul y Puebla. Además de conseguir los nueve puntos disponibles en esos encuentros, las Guerreras lograron mantener su portería en cero, una estadística que buscarán sostener ante un León que también representa una oportunidad para fortalecer sus aspiraciones en el torneo. Con tres jornadas todavía por disputar, cada unidad puede resultar importante para las laguneras. Después de enfrentar a las Esmeraldas, Santos visitará a Necaxa el próximo sábado 31 de octubre y cerrará su participación en la fase regular en casa, el jueves 5 de noviembre, cuando reciba a Tijuana. El calendario obliga al plantel a concentrarse partido a partido, con la necesidad de aprovechar los compromisos restantes para escalar posiciones y llegar con opciones de clasificación al final del campeonato.

TRABAJO COLECTIVO PARA CERRAR EL TORNEO La guardameta Kathya Mendoza destacó la importancia de la preparación táctica y de mantener la unión dentro del vestidor para afrontar los últimos encuentros del Apertura 2026. La futbolista explicó que el equipo continúa estudiando a sus próximos rivales para identificar las alternativas de ataque y los aspectos defensivos que deben reforzar. También señaló que el crecimiento individual y colectivo ha sido parte del proceso que atraviesa el plantel. Mendoza subrayó que la confianza entre sus compañeras será importante para competir en esta etapa de la temporada, en la que Santos necesita transformar su trabajo semanal en resultados que lo mantengan en la disputa por la Liguilla. La portera también hizo énfasis en el compromiso que representa jugar en el Estadio Corona. Para las Guerreras, mantener una buena respuesta en casa no solo significa sumar puntos, sino también corresponder al apoyo de una afición que ha acompañado al equipo durante momentos complicados.

Por ello, el conjunto lagunero buscará repetir las actuaciones que le permitieron vencer a Atlante, Cruz Azul y Puebla, con la intención de cerrar el torneo regular con resultados que respalden su esfuerzo. Mendoza aprovechó para invitar a los seguidores santistas a acudir al encuentro contra León y alentarlas desde las tribunas, al considerar que su presencia representa una motivación adicional para las jugadoras dentro del campo. El partido podrá seguirse de manera gratuita a través de Tubi, con transmisión programada para las 19:06 horas. Para Santos Femenil, el objetivo será aprovechar su condición de local, sumar ante las Esmeraldas y mantener viva la posibilidad de avanzar a la siguiente fase del Apertura 2026.