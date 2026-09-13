NFL en CDMX: boletos desde 2,108 pesos para 49ers vs Vikings; estas son las fechas de venta

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    NFL en CDMX: boletos desde 2,108 pesos para 49ers vs Vikings; estas son las fechas de venta
    San Francisco y Minnesota protagonizarán el Mexico City Game 2026, que llevará la temporada regular al Estadio Banorte el 22 de noviembre. FOTO: ESPECIAL

La preventa comienza este lunes con acceso exclusivo para American Express; habrá tres etapas de compra y experiencias VIP

El regreso de la NFL a la Ciudad de México ya tiene una referencia para el bolsillo: los boletos para San Francisco 49ers contra Minnesota Vikings partirán de 2,108 pesos, según los precios reportados este domingo por Juanfutbol. El partido se disputará el 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte, antes Azteca.

La localidad regular más económica corresponde al Nivel 600. En el otro extremo, los asientos regulares alcanzan los 11,656 pesos en sectores cercanos al centro del campo. Para quienes buscan hospitalidad, el reporte sitúa las opciones VIP desde aproximadamente 8,939 hasta 19,400 pesos.

Ticketmaster confirma espacios como Tunnel Club, Chairman’s Club, Corner Club, Locker Club y Palco Club, además de Terraza Club y Super Seats. Las prestaciones varían por categoría: algunas incluyen alimentos, bebidas y acceso a salas especiales, por lo que conviene revisar qué ofrece cada entrada.

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La primera oportunidad para comprar llegará este lunes 14 de septiembre a las 10:00 de la mañana, tiempo del centro de México. La venta anticipada será exclusiva para tarjetahabientes American Express, permitirá adquirir hasta seis boletos y terminará el miércoles 16 a las 5:00 de la tarde.

Después abrirá la venta anticipada Banorte, del jueves 17 de septiembre a las 10:00 de la mañana al sábado 19 a las 5:00 de la tarde. La venta general comenzará el martes 22 a las 10:00 de la mañana. En estas dos etapas, el límite anunciado es de cuatro entradas por comprador.

Todos los accesos se venderán mediante Ticketmaster México. La plataforma pide crear una cuenta e iniciar sesión para realizar la compra, y señala que los juegos internacionales de 2026 mostrarán precios con las comisiones aplicables integradas desde el inicio de la búsqueda.

El duelo corresponde a la Semana 11 y tendrá a San Francisco como local administrativo. Ticketmaster lo anuncia para las 7:20 de la noche, en horario del centro de México, dentro del Sunday Night Football. Será la primera visita de Minnesota para un encuentro oficial en territorio mexicano.

La NFL volverá al país tras cuatro años sin NFL. Su última presentación fue en 2022, cuando los mismos 49ers enfrentaron a los Cardinals de Arizona.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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