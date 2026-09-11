¿Qué pasa con el Madring? Accidentes, banderas rojas y quejas vecinales marcan su debut en F1

El estreno de Madring como sede del Gran Premio de España 2026 acumula problemas dentro y fuera de la pista. Los accidentes en categorías de formación, las advertencias de pilotos de Fórmula 1 y las protestas de vecinos colocan al circuito de Madrid bajo escrutinio durante su primer fin de semana en el calendario. El trazado, ubicado en el entorno de IFEMA, combina velocidad, muros cercanos y frenadas exigentes. George Russell advirtió, tras probarlo en el simulador, que probablemente sea el circuito de mayor riesgo del campeonato: un bloqueo al frenar puede terminar contra las barreras, con escaso margen para corregir.

Las alarmas tienen antecedentes concretos. Los dos días de pruebas de Fórmula 3 en agosto dejaron 19 banderas rojas. Según PlanetF1, 11 interrupciones estuvieron relacionadas con contactos contra las barreras; otras obedecieron a trompos y distintos incidentes.

Entre los puntos conflictivos estuvieron la chicana de las curvas 5 y 6, donde la pista se estrecha, y la curva 17. La cercanía de las protecciones castiga los errores y complica encontrar el límite, aunque algunos jóvenes pilotos también elogiaron la exigencia y las sensaciones del nuevo escenario. En Fórmula 2, dejó una imagen impactante: Tasanapol Inthraphuvasak chocó en la curva 19 y su monoplaza de ART se incendió. El tailandés salió por su propio pie, sin lesiones reportadas. La sesión fue detenida para atender la emergencia, retirar el vehículo y limpiar la pista. Las interrupciones continuaron en la clasificación. Roberto Merhi señaló en Cadena SER que la sesión de F2 había sido parada tres veces por accidentes. El balance reforzó las dudas sobre un circuito que obliga a combinar precisión y rapidez, mientras los equipos todavía reúnen información para entenderlo.

Fuera del asfalto, el malestar tiene otros protagonistas. Vecinos de Valdebebas denunciaron ante la Sexta que el ruido de las pruebas de F3 afectaba su descanso y dificultaba trabajar o mantener llamadas desde casa. También expresaron temor a que las molestias se repitan con más competiciones durante el año. A esas quejas se suman las restricciones de movilidad. Residentes citados por El HuffPost reportaron desvíos de autobuses, retenciones y controles para acceder a las zonas próximas al circuito, en coincidencia con el regreso a clases. Además, se anunció una concentración de protesta para el domingo 13.

Madring afronta así una doble prueba: ofrecer carreras con garantías para los pilotos y convivir con los barrios que rodean el espectáculo. Ese debut se evalúa tanto por lo que sucede entre los muros como por su impacto vecinal.