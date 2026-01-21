La CDMX hará historia al albergar por primera vez la exhibición oficial de la Formula 1

Automovilismo
21 enero 2026
    La CDMX hará historia al albergar por primera vez la exhibición oficial de la Formula 1
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Llegará a la Ciudad de México en marzo de 2026 con una experiencia inmersiva que mostrará autos históricos, tecnología, momentos icónicos y contenido exclusivo

La Ciudad de México albergará por primera vez una exhibición oficial de la Formula 1, en un evento sin precedentes que llevará la historia, la tecnología y la emoción del Gran Circo más allá de las pistas.

Se trata de Formula 1 The Exhibition, una experiencia inmersiva que llegará a la capital del país a partir del 20 de marzo de 2026, consolidando a la CDMX como uno de los epicentros globales del automovilismo.

La exhibición se instalará en el Yama Punta Museo, ubicado en la alcaldía Coyoacán, y estará abierta a público de todas las edades.

El recorrido está compuesto por siete salas temáticas, diseñadas para mostrar el pasado, presente y futuro de la Fórmula 1, con material exclusivo que incluye autos históricos, piezas originales, archivos audiovisuales inéditos y experiencias sensoriales que recrean la intensidad de un fin de semana de Gran Premio.

Entre los espacios más destacados se encuentra la Pit Wall, una sala cinematográfica inmersiva que combina sonido envolvente e imágenes de gran formato para revivir algunos de los momentos más icónicos del campeonato.

También habrá un área dedicada a la historia de la Fórmula 1, donde se exhiben monoplazas auténticos y se narran las grandes rivalidades y evoluciones técnicas que han marcado a la categoría.

El recorrido se complementa con un laboratorio tecnológico, enfocado en explicar cómo se diseñan y desarrollan los autos modernos, desde la aerodinámica hasta el uso de datos y simulación.

Otro de los atractivos es la zona de pilotos, que reúne más de un centenar de cascos originales, además de dinámicas interactivas que permiten al visitante ponerse en la piel de un piloto profesional.

Para su llegada a México, la exhibición contará además con contenido exclusivo enfocado en la CDMX, resaltando la relación histórica del país con la Fórmula 1 y el impacto que ha tenido el Gran Premio en la afición local, con un reconocimiento especial al mexicano Sergio Pérez.

La llegada de Formula 1 The Exhibition representa una nueva forma de acercar el deporte motor al público mexicano fuera del Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio desde 2015 y considerado uno de los eventos mejor calificados del calendario.

Además, se perfila como un impulso importante para el turismo cultural y deportivo de la capital, al atraer a aficionados nacionales e internacionales en los meses previos a la temporada 2026.

La exhibición abrirá sus puertas desde el 20 de marzo de 2026, con posibilidad de extender su estancia de acuerdo con la demanda.

Los detalles sobre horarios y venta de boletos serán anunciados a través de los canales oficiales del evento.

Con este anuncio, la CDMX se suma a la lista de ciudades que han albergado esta experiencia global, reafirmando su lugar como una de las plazas más relevantes para la Fórmula 1 a nivel mundial.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

