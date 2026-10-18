Lagunero Luis Carlos Pérez Cabello termina en el Top 10 de la Ligier European Series 2026

El piloto lagunero sumó 66 puntos en la Ligier European Series 2026 y anunció la próxima apertura de un centro de simulación para pilotos en Torreón. Luis Carlos Pérez Cabello terminó su participación en la temporada 2026 de la Ligier European Series dentro de los 10 primeros lugares del campeonato, después de cerrar el calendario con dos octavos puestos en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portugal.

El piloto originario de La Laguna disputó la sexta y última fecha del serial junto al equipo ASM Motorsport, al volante del prototipo número 12. En las dos carreras del fin de semana consiguió cruzar la meta en la octava posición, resultados que le permitieron sumar unidades para asegurar su lugar entre los principales competidores de la clasificación general.

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La última cita del año se desarrolló en un circuito reconocido por sus desniveles y curvas técnicas, características que exigen precisión en cada vuelta. Pérez Cabello y su equipo consiguieron completar ambas pruebas sin daños en el automóvil y con puntos importantes para cerrar su campaña. Con las unidades obtenidas en Portugal, el mexicano llegó a 66 puntos y ocupó la décima posición general, en una competencia que reunió a más de 30 pilotos de distintas nacionalidades. Además, mantuvo una participación constante durante el calendario, al registrar puntos en más del 90 por ciento de las carreras disputadas. El resultado representa el cierre de su primera etapa competitiva de 2026 en Europa, donde el lagunero buscó consolidarse frente a pilotos con experiencia en las carreras de prototipos. “Cerramos la temporada sumando puntos importantes en una pista que no perdona errores. Logramos el objetivo de meternos al Top 10 general frente a una parrilla de más de 30 pilotos rápidos y experimentados”, expresó Pérez Cabello al hacer un balance de su participación. El piloto también destacó los aprendizajes obtenidos durante el año y señaló que la experiencia acumulada en el campeonato será parte de su preparación para los siguientes retos deportivos.

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TORREÓN TENDRÁ CENTRO DE SIMULACIÓN Con el calendario europeo concluido, Pérez Cabello también adelantó un proyecto que busca impulsar la preparación de pilotos en su ciudad: la próxima apertura del LCPC eRacing Center, un espacio de simulación orientado al entrenamiento profesional en el automovilismo. La iniciativa pretende acercar herramientas de preparación utilizadas en las competencias a quienes buscan desarrollar sus habilidades al volante, mediante tecnología de simulación. “Estoy muy motivado con los proyectos que tenemos en puerta en nuestra ciudad. Muy pronto daremos apertura al LCPC eRacing Center en Torreón”, anunció. La participación internacional de Pérez Cabello durante 2026 contó con el respaldo de Grupo SIMSA, ONE Tiendas y Estaciones, Grupo Valmur, Mujeres Salvando Mujeres, Coahuila Pa’delante y Torreón ¡Vamos Seguros! Tras completar la temporada con el décimo lugar general, el piloto regresará a La Laguna para impulsar su nuevo proyecto, mientras prepara los próximos pasos de su trayectoria en el automovilismo. Con información de INEDEC

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