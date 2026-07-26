¡Legendario! Noel León gana la carrera principal del GP de Hungría de F2

Noel León conquistó la carrera principal del Gran Premio de Hungría de Fórmula 2. Con ello, el regiomontano de Campos Racing fue el primer mexicano en ganar una Feature Race bajo la denominación FIA F2. León arrancó tercero, detrás de Kush Maini y Rafael Câmara, pero atacó desde el comienzo y superó al brasileño camino a la primera curva. Así tomó el segundo lugar y siguió al piloto de ART Grand Prix durante el primer relevo. ¿Cómo ganó Noel León la carrera de F2 en Hungría? Maini construyó una ventaja superior a cuatro segundos, mientras el mexicano administraba neumáticos blandos.

La jugada decisiva llegó al final de la vuelta 16: Campos llamó a León a boxes para colocarle compuestos medios y, cuando regresó a la pista, se activó un Virtual Safety Car por el monoplaza detenido de Rafael Villagómez.

La neutralización redujo el tiempo perdido durante su parada. Maini esperó hasta la vuelta 21 para cambiar neumáticos y volvió detrás del mexicano, quien tomó el liderato efectivo. Desde ahí, Noel necesitó velocidad y sangre fría para proteger una ventaja menor en carrera. A cinco giros de la bandera a cuadros, León, Maini y Câmara estaban separados por menos de dos segundos. El indio se colocó a distancia de ataque, pero Noel no cometió errores y cruzó primero con tiempo de 58 minutos, 35.987 segundos. Maini terminó a 0.887 segundos y Câmara completó el podio, a 1.376. ¿Qué lugar ocupa Noel León en el campeonato de F2 2026? El triunfo entregó 25 puntos a León y lo elevó al quinto puesto del Campeonato de Pilotos con 94 unidades. Nikola Tsolov conservó el liderato con 167, seguido por Gabriele Minì, con 147, y Câmara, con 145. Fue la tercera victoria de Noel en su debut en Fórmula 2, después de imponerse en las carreras sprint de Canadá y Mónaco, además de su cuarto podio del año.

Su cosecha también fortaleció a Campos Racing, líder del Campeonato de Equipos con 261 puntos, 74 más que Invicta Racing. “Es la mejor forma de llegar al descanso”, resumió el mexicano. La F2 reanudará la temporada del 4 al 6 de septiembre en Monza, donde León intentará prolongar el momento que lo ha colocado entre los protagonistas de la categoría previa a la Fórmula 1.