Noel León hace vibrar a México: Gana en la sprint del GP de Mónaco y firma un triunfo épico

El automovilismo mexicano volvió a escuchar su nombre en lo más alto del podio. Noel León, piloto regiomontano de Campos Racing, ganó este sábado la carrera Sprint del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 2, en una actuación dominante sobre las calles de Montecarlo que confirma su gran momento en la antesala de la Fórmula 1. El mexicano largó desde la pole position y no soltó el liderato durante las 30 vueltas pactadas en el Circuito de Mónaco, uno de los trazados más exigentes y emblemáticos del calendario. Con una conducción limpia, precisa y sin margen para el error, León cruzó la meta con tiempo de 43:06.407 para quedarse con su segunda victoria de la temporada 2026.

La actuación tuvo un valor especial por el escenario. En Mónaco, donde los rebases suelen ser escasos y cualquier falla puede terminar contra el muro, Noel León construyó su triunfo desde la arrancada.

El mexicano manejó la presión, administró el ritmo y abrió una diferencia superior a tres segundos sobre Roman Bilinski, de DAMS Lucas Oil, quien terminó segundo. El podio lo completó Gabriele Minì, de MP Motorsport. Con este resultado, Noel León refuerza su candidatura como una de las revelaciones de la temporada en Fórmula 2. El piloto de Campos Racing ya había ganado la Sprint de Canadá, resultado con el que se convirtió en el primer mexicano en conseguir una victoria dentro de la categoría. Ahora, en Montecarlo, confirmó que su adaptación a la F2 no es casualidad y que puede competir de forma directa contra los nombres que pelean por el campeonato.

El triunfo también impactó en la clasificación general. León escaló al segundo lugar del campeonato de pilotos y se colocó a 20 puntos del líder Gabriele Minì, lo que alimenta las expectativas de una campaña histórica para el piloto mexicano. En equipos, Campos Racing también salió fortalecido tras la carrera, al tomar el liderato del campeonato de constructores. La victoria de Noel León en Mónaco llega en un punto clave de su primera temporada en Fórmula 2. Después de su paso por la Fórmula 3 y de integrarse a Campos Racing para 2026, el mexicano ha encontrado regularidad, velocidad y resultados en una categoría considerada como el último gran filtro antes de la Fórmula 1.

Para México, el resultado representa otro motivo de ilusión en el automovilismo internacional. Mientras la Fórmula 1 mantiene la atención global, la Fórmula 2 se ha convertido en el escaparate donde los jóvenes pilotos buscan demostrar que tienen condiciones para dar el salto. Noel León, con dos victorias Sprint en la misma temporada, ya levantó la mano.

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