Max Verstappen es sancionado en el GT World Challenge Europe tras provocar accidente en su debut

El debut de Max Verstappen en el GT World Challenge Europe comenzó con polémica. El tetracampeón de Fórmula 1 recibió una reprimenda oficial y un punto de advertencia por provocar una colisión durante la primera práctica libre en Portimão, donde decidió competir aprovechando la pausa en el calendario de la máxima categoría. Esto reafirma su apuesta por los autos GT3. El incidente ocurrió este viernes, apenas tres minutos después del arranque de la sesión.

Al intentar adelantar en la curva 3 del Autódromo Internacional do Algarve, Verstappen tocó con su Mercedes-AMG GT3 número 3 la parte trasera del Audi número 25 de Saintéloc Racing, conducido por el argentino Ezequiel Pérez Companc, quien terminó haciendo un trompo. Tras revisar los videos y escuchar a ambos pilotos, los comisarios determinaron que el neerlandés fue el único responsable de un contacto evitable. Verstappen explicó que esperaba que su rival mantuviera una trayectoria exterior, mientras Pérez Companc señaló que estaba atento al tráfico delantero y no vio el Mercedes a su derecha. La resolución, sin embargo, resultó menos severa de lo que pudo ser: no hubo pérdida de posiciones en la parrilla ni castigo de tiempo para el equipo. Las autoridades consideraron como atenuantes que el choque ocurrió en la primera vuelta de los entrenamientos y que otros vehículos condicionaron la trayectoria del Audi.

Verstappen comparte el auto de Mercedes-AMG Team Verstappen Racing con Chris Lulham y Ben Barnicoat en la última prueba de resistencia de la temporada. Su participación añade atractivo a una competencia que reúne a más de 60 vehículos GT3 y en la que también figura Valentino Rossi, leyenda del motociclismo. La carrera de tres horas está programada para el sábado 17 de octubre a las 10 de la mañana. Aunque su aventura fuera de Red Bull comenzó con un llamado de atención, Verstappen mantiene intacta la posibilidad de pelear por la victoria en Portugal.