¿Por qué fracasaron los Dodgers? Las claves de la histórica barrida de Brewers que acabó con su sueño de tricampeonato

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    ¿Por qué fracasaron los Dodgers? Las claves de la histórica barrida de Brewers que acabó con su sueño de tricampeonato
    Shohei Ohtani y los Dodgers no pudieron evitar la eliminación ante Milwaukee Brewers, que consumó una histórica barrida y frustró el sueño del tricampeonato angelino. FOTO: AP

Ohtani llegó mermado, las estrellas no respondieron y Milwaukee exhibió las debilidades de un equipo millonario que parecía imparable en la MLB

Bicampeón en 2024 y 2025, Los Ángeles quedó eliminado de los playoffs 2026 al caer 4-0 ante Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El 6-4 del jueves en Dodger Stadium sepultó el sueño del tricampeonato.

Los Cerveceros ganaron 2-1, 7-4, 6-2 y 6-4, pese a comenzar abajo en los cuatro encuentros.

En el último, Shohei Ohtani sacudió un jonrón de tres carreras para colocar el 4-0, pero Milwaukee respondió con un doble productor de Jake Bauers, un pasaporte con bases llenas y cuadrangulares de Garrett Mitchell y David Hamilton.

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La primera clave fue el bateo oportuno: los Dodgers conectaron cinco hits en 43 turnos con corredores en posición de anotar, para un promedio de .116. Anotaron 11 carreras contra 21 de Milwaukee.

La ofensiva perdió su capacidad para fabricar rallies y Aaron Ashby y el relevo rival cerraron las puertas.

También falló su poderosa rotación. Tarik Skubal cayó en el primer partido; Yoshinobu Yamamoto apenas resistió dos entradas y dos tercios en el segundo; Blake Snell recibió tres jonrones en el tercero, y Tyler Glasnow no sostuvo la ventaja del cuarto.

La rotación sumó efectividad de 6.50, mientras Tanner Scott y Edwin Díaz permitieron vuelacercas decisivos en el cierre.

OHTANI Y EL BAJÓN DE SU CONSTELACIÓN

El caso más visible fue Ohtani. Las molestias en el bíceps derecho y la rodilla izquierda limitaron al japonés, que llegó al juego definitivo con promedio de .174 en estos playoffs y sin extrabases ni impulsadas.

Su jonrón del jueves rompió una sequía de 25 encuentros sin cuadrangular, aunque llegó demasiado tarde para cambiar el rumbo de la eliminatoria.

Sus figuras tampoco respondieron: Will Smith bateó .097 en playoffs, Mookie Betts y Freddie Freeman no encontraron el batazo decisivo, y Teoscar Hernández atravesó dificultades. Kyle Tucker fue una excepción estadística, con .333 en estos playoffs, pese a un año irregular.

‘SE VOLVIERON FRÁGILES Y PERDIERON LA MAGIA’

El columnista Bill Plaschke, de Los Angeles Times, resumió en su análisis, traducido al español: “Los Dodgers de 2026 envejecieron rápidamente. Se volvieron frágiles de pronto. Perdieron la magia”.

La periodista Maddie Lee añadió el desgaste por dos temporadas extensas, viajes internacionales y una plantilla veterana: “Quizá, como dijo Muncy, los Dodgers simplemente se quedaron sin fuerzas”, escribió en su análisis.

Las reacciones confirmaron la autocrítica. “Nos superaron en todas las facetas”, admitió el mánager Dave Roberts. Kiké Hernández fue más específico: “No pudimos batear a la hora cero”.

Mientras tanto, Max Muncy reconoció que el equipo no jugó bien y que el desgaste cobró factura. Miguel Rojas, héroe del título de 2025, anunció su retiro como jugador.

BREWERS TOMA VENGANZA Y DEVUELVE DOSIS

El contraste con 2025 es brutal. Entonces, los Dodgers barrieron precisamente a Milwaukee por 4-0, con 15 carreras anotadas y solo cuatro recibidas.

Ohtani fue el Jugador Más Valioso de aquella serie tras conectar tres jonrones y ponchar a diez rivales en el duelo decisivo. Después ganaron la Serie Mundial ante Toronto, apoyados en actuaciones heroicas y un plantel capaz de remontar.

Plaschke también cuestionó los ajustes tácticos de Roberts ante la velocidad y el juego corto de Milwaukee.

Un año más tarde, los Brewers, que acumularon 103 triunfos en fase regular, devolvieron una barrida histórica y alcanzaron su primera Serie Mundial desde 1982.

Los Ángeles ganó 100 juegos en 2026, pero sus estrellas lesionadas, el desgaste y la falta de ejecución evidenciaron que tener la plantilla más costosa no garantiza sobrevivir a octubre.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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