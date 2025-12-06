Max Verstappen se queda con la pole del GP de Abu Dhabi que definirá al campeón de la F1

Max Verstappen logró la pole position del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 tras marcar un tiempo de 1:22.207 en una sesión vibrante.

El piloto de Red Bull dio un golpe clave rumbo a la definición del campeonato, al colocarse en la posición ideal para buscar la victoria en la última carrera del año.

Detrás del neerlandés se formó una primera fila totalmente cargada de tensión: Lando Norris iniciará segundo y Oscar Piastri tercero, ambos de McLaren, equipo que llega como favorito en la tabla general pero obligado a responder ante la presión de Verstappen.

TE PUEDE INTERESAR: México ya tiene ruta mundialista: horarios, fechas y sedes de los juegos del Tri

GP DE ABU DHABI: ¿QUÉ IMPLICA LA POLE DE VERSTAPPEN?

Norris mantiene una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen, mientras que Piastri está a 16 unidades.