Max Verstappen se queda con la pole del GP de Abu Dhabi que definirá al campeón de la F1
El neerlandés largará primero en la carrera final de la temporada, donde peleará el título ante Lando Norris y Oscar Piastri en un cierre histórico para la Fórmula 1
Max Verstappen logró la pole position del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 tras marcar un tiempo de 1:22.207 en una sesión vibrante.
El piloto de Red Bull dio un golpe clave rumbo a la definición del campeonato, al colocarse en la posición ideal para buscar la victoria en la última carrera del año.
Detrás del neerlandés se formó una primera fila totalmente cargada de tensión: Lando Norris iniciará segundo y Oscar Piastri tercero, ambos de McLaren, equipo que llega como favorito en la tabla general pero obligado a responder ante la presión de Verstappen.
GP DE ABU DHABI: ¿QUÉ IMPLICA LA POLE DE VERSTAPPEN?
Norris mantiene una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen, mientras que Piastri está a 16 unidades.
Sin embargo, la pole del tricampeón mundial le otorga una oportunidad inmejorable para escalar posiciones y pelear hasta la última vuelta por el campeonato 2025.
El GP de Abu Dhabi suele premiar al piloto que parte primero.
En la última década, la mayoría de los ganadores salieron desde la pole, un antecedente que refuerza la importancia del resultado de este sábado para Verstappen.
La carrera de Abu Dhabi será la número 24 del calendario y marcará el fin de una de las temporadas más disputadas en la historia reciente.
McLaren llega con dos candidatos fuertes, pero Verstappen ha demostrado que bajo presión sigue siendo el piloto más dominante de la parrilla.
Este domingo, la estrategia, el ritmo de carrera y la gestión de neumáticos serán determinantes en un duelo que puede coronar campeón a cualquiera de los tres protagonistas.
La Fórmula 1 tendrá su definición este domingo en Abu Dhabi, con una batalla que promete emociones hasta el último segundo.