México ya tiene ruta mundialista: horarios, fechas y sedes de los juegos del Tri
La Selección Mexicana debutará ante Sudáfrica en el Estadio Banorte y ya tiene definido su calendario completo dentro del Grupo A
La Selección Mexicana ya conoce el recorrido que deberá afrontar en la fase de grupos del Mundial 2026, edición que marca el estreno del nuevo formato con 48 selecciones.
Como uno de los anfitriones, el Tri buscará firmar su mejor actuación histórica y superar los cuartos de final alcanzados en 1970 y 1986, las dos ocasiones previas en las que México organizó el torneo.
Tras el sorteo realizado en Washington, México quedó ubicado en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje 4 de la UEFA, donde compiten Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.
El Tri tendrá reencuentros mundialistas con dos selecciones a las que conoce bien:
Corea del Sur, rival al que ya derrotó en sus dos enfrentamientos previos en Copas del Mundo (1998 y 2018).
Sudáfrica, selección con la que México abrió el Mundial 2010, partido que terminó en empate 1-1.
EL CALENDARIO DE MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026
El duelo inaugural será protagonizado por México y Sudáfrica, encuentro programado para el 11 de junio en el Estadio Banorte (Estadio CDMX para el torneo).
Será la séptima vez en la historia que el Tri dispute un partido inaugural.
México vs Sudáfrica
Fecha: 11 de junio
Horario: 13:00 hrs
Sede: Ciudad de México
México vs Corea del Sur
Fecha: 18 de junio
Horario: 19:00 hrs
Sede: Guadalajara
México vs ganador del Repechaje 4 (UEFA)
Sede: Ciudad de México
Con este calendario definido, la Selección Mexicana ya puede proyectar su camino en un torneo que marcará su tercera experiencia como anfitrión y una oportunidad histórica para trascender más allá del umbral de los cuartos de final.