Pato O’Ward pierde el campeonato de IndyCar en Portland; Álex Palou se consagra tetracampeón

El Gran Premio de Portland 2025 de la IndyCar marcó un punto decisivo en la temporada, con un desenlace que dejó al mexicano Pato O’Ward sin opciones de campeonato y consagró al español Álex Palou como tetracampeón del circuito.

La carrera, disputada este domingo, vio cómo el regiomontano arrancaba desde la pole position con la esperanza de recortar distancias en la clasificación general.

O’Ward lideró las primeras vueltas y mantuvo vivas sus aspiraciones matemáticas al título. Sin embargo, en la Vuelta 21, un fallo eléctrico en su monoplaza provocó la pérdida de potencia, obligándolo a ingresar a boxes.

El problema lo dejó con un retraso de entre ocho y nueve vueltas respecto al líder, hundiéndolo hasta la vigésimo quinta posición final.

Con este resultado, el piloto mexicano no solo perdió la oportunidad de pelear por el campeonato, sino que también vio rota su racha perfecta de completar todas las vueltas de la temporada, un objetivo personal que había mantenido intacto hasta Portland.