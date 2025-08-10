Pato O’Ward pierde el campeonato de IndyCar en Portland; Álex Palou se consagra tetracampeón
Un fallo eléctrico dejó fuera de contención al mexicano y abrió la puerta al cuarto título del piloto español
El Gran Premio de Portland 2025 de la IndyCar marcó un punto decisivo en la temporada, con un desenlace que dejó al mexicano Pato O’Ward sin opciones de campeonato y consagró al español Álex Palou como tetracampeón del circuito.
La carrera, disputada este domingo, vio cómo el regiomontano arrancaba desde la pole position con la esperanza de recortar distancias en la clasificación general.
O’Ward lideró las primeras vueltas y mantuvo vivas sus aspiraciones matemáticas al título. Sin embargo, en la Vuelta 21, un fallo eléctrico en su monoplaza provocó la pérdida de potencia, obligándolo a ingresar a boxes.
El problema lo dejó con un retraso de entre ocho y nueve vueltas respecto al líder, hundiéndolo hasta la vigésimo quinta posición final.
Con este resultado, el piloto mexicano no solo perdió la oportunidad de pelear por el campeonato, sino que también vio rota su racha perfecta de completar todas las vueltas de la temporada, un objetivo personal que había mantenido intacto hasta Portland.
O’Ward expresó su frustración por la falla mecánica, aunque destacó el trabajo de su equipo durante el año.
Mientras tanto, Álex Palou capitalizó la situación y, con un sólido tercer lugar en la carrera, aseguró su cuarto campeonato de IndyCar y el tercero consecutivo, tras sus coronas en 2023 y 2024.
El piloto de Chip Ganassi cerró matemáticamente la pelea por el título con dos fechas por disputarse, confirmando su dominio absoluto en la categoría.
Palou, quien en esta temporada ha logrado ocho victorias y cinco poles, sumó también el triunfo más importante de su carrera en las 500 Millas de Indianápolis.
Con su cuarto título, iguala a leyendas como Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti, quedando únicamente por detrás de Scott Dixon, con seis, y AJ Foyt, con siete.
El cierre de la temporada verá a Palou correr sin presión en las últimas dos rondas, mientras O’Ward buscará recuperar protagonismo y asegurar un cierre digno en un año que, hasta antes de Portland, lo mantuvo como serio contendiente al título.