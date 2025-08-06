ICE usa número de Pato O’Ward en polémico anuncio migratorio sin consentimiento

El piloto mexicano de IndyCar, Pato O’Ward, se dijo sorprendido por una reciente publicación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que promociona un nuevo centro de detención de inmigrantes en Indiana, bajo el nombre “Speedway Slammer”. En la imagen compartida se observa un auto estilo IndyCar con el número 5, el mismo que usa O’Ward, y varias veces impresa la palabra “ICE” (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), simulando una decoración de patrocinio.

La imagen, que parece generada por computadora, muestra el vehículo en una pista de carreras con un edificio similar a una prisión en el fondo. El diseño provocó reacciones en redes sociales por su vinculación con la estética del automovilismo y el contexto de un centro de detención.

“Definitivamente me tomó por sorpresa”, comentó O’Ward al respecto. “Me pareció una coincidencia extraña, y no creo que haya hecho sentir orgullosa a mucha gente”. El piloto añadió que no ha querido investigar mucho más sobre el tema porque le resulta incómodo.

