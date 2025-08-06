ICE usa número de Pato O’Ward en polémico anuncio migratorio sin consentimiento
El piloto mexicano expresó sorpresa tras el uso de una imagen con su número en un anuncio del Departamento de Seguridad Nacional que promociona un centro de detención migratoria llamado “Speedway Slammer”
El piloto mexicano de IndyCar, Pato O’Ward, se dijo sorprendido por una reciente publicación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que promociona un nuevo centro de detención de inmigrantes en Indiana, bajo el nombre “Speedway Slammer”. En la imagen compartida se observa un auto estilo IndyCar con el número 5, el mismo que usa O’Ward, y varias veces impresa la palabra “ICE” (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), simulando una decoración de patrocinio.
La imagen, que parece generada por computadora, muestra el vehículo en una pista de carreras con un edificio similar a una prisión en el fondo. El diseño provocó reacciones en redes sociales por su vinculación con la estética del automovilismo y el contexto de un centro de detención.
“Definitivamente me tomó por sorpresa”, comentó O’Ward al respecto. “Me pareció una coincidencia extraña, y no creo que haya hecho sentir orgullosa a mucha gente”. El piloto añadió que no ha querido investigar mucho más sobre el tema porque le resulta incómodo.
IndyCar, a través de un comunicado, expresó que no fue consultado sobre el uso de una imagen semejante a la suya y pidió que su propiedad intelectual no sea empleada en asuntos relacionados con políticas públicas o mensajes políticos. Indiana es hogar del Indianapolis Motor Speedway y de las oficinas centrales de la serie IndyCar.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también hizo referencia a “Speedway Slammer” en una publicación separada, en la que anunció una asociación con el estado de Indiana para ampliar en mil camas la capacidad de detención migratoria.
O’Ward, actualmente segundo en la clasificación de pilotos de la temporada, se enteró del tema gracias a un mensaje que le envió un amigo. En paralelo, el mexicano se encuentra en Texas para promocionar el Gran Premio de Arlington, que debutará el 15 de marzo de 2026 en un circuito callejero de 4.3 kilómetros que rodea los estadios de los Dallas Cowboys (NFL) y Texas Rangers (MLB). Como parte de la gira promocional, realizó el primer lanzamiento ceremonial en el juego entre los Rangers y los Yankees de Nueva York.
