¿Qué pasó con Checo Pérez? El mexicano abandona en Bélgica y Antonelli se lleva la victoria

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    ¿Qué pasó con Checo Pérez? El mexicano abandona en Bélgica y Antonelli se lleva la victoria

Sergio Pérez quedó fuera del Gran Premio de Bélgica por fallas en su Cadillac, mientras Kimi Antonelli capitalizó el abandono de George Russell

El Gran Premio de Bélgica dejó dos historias contrastantes para el campeonato de Fórmula 1. Mientras el italiano Kimi Antonelli consolidó su liderato con una nueva victoria, el mexicano Sergio “Checo” Pérez vio terminar anticipadamente su participación debido a problemas mecánicos en su Cadillac.

La carrera disputada en el circuito de Spa-Francorchamps representaba una oportunidad para que Pérez sumara puntos importantes en una temporada marcada por los desafíos de adaptación a su nueva escudería. Sin embargo, el panorama cambió rápidamente cuando su monoplaza comenzó a presentar fallas que lo obligaron a retirarse tras apenas 13 vueltas.

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El abandono dejó al piloto mexicano sin posibilidades de pelear por posiciones en una competencia que tuvo movimientos importantes desde los primeros giros. Para Cadillac, la salida prematura de Pérez significó otro fin de semana complicado en una campaña donde el equipo continúa buscando mayor consistencia frente a las estructuras más competitivas de la parrilla.

Mientras tanto, Antonelli volvió a confirmar el momento que atraviesa. El piloto de Mercedes, quien había mostrado velocidad durante las sesiones previas del fin de semana, convirtió su dominio en una nueva victoria, la sexta de la temporada, resultado que le permitió incrementar su ventaja en la clasificación general.

La carrera tomó un rumbo decisivo desde la primera vuelta. En una intensa batalla entre los Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton protagonizaron un contacto en la curva de Combes. Russell terminó fuera de pista y atrapado en la grava, lo que provocó su abandono inmediato.

El incidente resultó especialmente costoso para Russell, ya que llegaba a Bélgica como uno de los principales perseguidores de Antonelli en la lucha por el campeonato. Con su retiro, el británico se quedó sin puntos, mientras su compañero sumó las 25 unidades correspondientes al triunfo.

Hamilton también se vio afectado por el choque. Los comisarios le aplicaron una penalización de cinco segundos, aunque el siete veces campeón logró mantenerse en la pelea y finalizó en la cuarta posición para rescatar una cantidad importante de puntos.

Detrás de Antonelli cruzó la meta Charles Leclerc, quien aprovechó una estrategia efectiva de Ferrari y un periodo de coche de seguridad virtual para liderar temporalmente la prueba. Sin embargo, el italiano recuperó la punta en la vuelta 34 y administró la diferencia hasta la bandera a cuadros.

Max Verstappen completó el podio en el tercer puesto, mientras que Oscar Piastri terminó quinto con McLaren.

Uno de los desempeños más destacados fue el del francés Isack Hadjar. Tras arrancar desde la posición 21 debido a penalizaciones mecánicas, remontó hasta el sexto lugar. También sumaron puntos Gabriel Bortoleto, octavo con Audi; Arvid Lindblad, noveno con Racing Bulls; y el argentino Franco Colapinto, décimo para Alpine.

Con este resultado, Antonelli amplió su ventaja en el campeonato y llega al siguiente compromiso con una diferencia de 45 puntos sobre Lewis Hamilton. Russell cayó al tercer puesto de la clasificación general, mientras que Pérez abandonó Bélgica sin recompensa y con la mirada puesta en la siguiente carrera para recuperar terreno.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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