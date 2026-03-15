Finalissima 2026 cancelada: Por qué el España-Argentina en Qatar se suspendió y qué pasará con el duelo Messi vs Lamine Yamal

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Fútbol Internacional
/ 15 marzo 2026
    Finalissima 2026 cancelada: Por qué el España-Argentina en Qatar se suspendió y qué pasará con el duelo Messi vs Lamine Yamal
    La Finalissima entre España y Argentina, pactada originalmente en Qatar, fue cancelada y dejó sin escenario uno de los partidos más esperados rumbo al Mundial 2026. FOTO: FACEBOOK

El duelo, previsto en Lusail, fue suspendido por la situación política en Medio Oriente y por la falta de acuerdo para reubicar el partido en una sede alterna

La esperada Finalissima entre España y Argentina, que iba a disputarse en Qatar, fue cancelada oficialmente este domingo, en una decisión que sacudió el calendario internacional a menos de tres meses del arranque del Mundial 2026.

El encuentro, programado para el 27 de marzo en el Lusail Stadium de Doha, prometía ser uno de los partidos más atractivos del año al medir al campeón de la Eurocopa 2024 contra el monarca de la Copa América 2024.

La UEFA explicó que, tras conversaciones con las autoridades organizadoras en Qatar, concluyó que el partido no podía celebrarse por la actual situación política en la región.

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Reuters detalló que el conflicto en Medio Oriente ha provocado afectaciones en la movilidad aérea y en la seguridad de varios eventos deportivos en la zona, lo que terminó por hacer inviable la realización de la Finalissima en territorio qatarí.

Sin embargo, la caída del partido no obedeció únicamente al tema geopolítico.

La UEFA también señaló que se exploraron varias opciones para salvar el compromiso, entre ellas jugar en el Santiago Bernabéu, organizar una serie a Ida y Vuelta entre Madrid y Buenos Aires, o encontrar una sede neutral en Europa para mantener la fecha del 27 de marzo. Ninguna de esas alternativas prosperó.

Desde el lado sudamericano, la postura fue distinta. La AFA y la Conmebol sostuvieron que siempre buscaron que el duelo se celebrara en terreno neutral y aseguraron que aceptaban la idea de llevarlo a Italia, aunque solicitaron moverlo al 31 de marzo.

De acuerdo con su versión, la UEFA rechazó esa modificación de fecha y eso terminó por cerrar definitivamente la puerta a la Finalissima 2026.

La cancelación representa un golpe deportivo y comercial importante, ya que el partido apuntaba a reunir por primera vez en este formato a figuras como Lionel Messi y Lamine Yamal, además de funcionar como una gran vitrina rumbo al Mundial 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

La edición anterior de la Finalissima se disputó en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley.

Con la suspensión del encuentro, España ya reorganizó su agenda y jugará un amistoso ante Serbia el 27 de marzo, mientras que Argentina se queda sin uno de los compromisos más esperados de su preparación.

Por ahora, el choque entre los campeones de Europa y América queda cancelado, dejando en pausa uno de los duelos más mediáticos del futbol internacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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