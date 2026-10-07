¿Qué pasó con George Russell? El inesperado golpe que lo manda al fondo en Singapur

George Russell recibirá un golpe en el Gran Premio de Singapur. Mercedes confirmó que el británico arrancará desde el fondo de la parrilla en Marina Bay después de verse obligado a montar una nueva unidad de potencia, movimiento que supera la asignación permitida en la temporada 2026. El problema nació en Sepang, donde Russell rodaba tercero cuando su monoplaza sufrió una falla de motor a cinco vueltas del final. El abandono no sólo le costó un podio: también obligó a Mercedes a adelantar un cambio previsto para una fecha posterior.

De acuerdo con el reglamento de la FIA, utilizar elementos adicionales de la unidad de potencia fuera del límite establecido acarrea sanciones. La primera pieza extra de cada tipo implica 10 posiciones y los castigos pueden acumularse. Mercedes anticipó que las sustituciones enviarán a Russell a la parte trasera del orden de salida. El castigo llega en uno de los escenarios menos favorables para remontar.

Marina Bay es un circuito urbano estrecho, rodeado de muros y con pocas zonas claras de adelantamiento, por lo que avanzar exige estrategia, paciencia y aprovechar cualquier Safety Car. La sanción también golpea sus aspiraciones al título. Russell marcha segundo en el campeonato, 84 puntos detrás de su compañero Kimi Antonelli, quien amplió la ventaja tras el abandono del británico en Malasia. Toto Wolff admitió que la situación resulta especialmente frustrante por el rendimiento que Russell mostró antes de la avería. Además, Mercedes aprovechará Singapur para comparar su paquete más reciente de actualizaciones con una especificación anterior del W17, después de las dudas que dejaron las mejoras utilizadas en Sepang. Existe, sin embargo, un antecedente que alimenta la esperanza: Russell ganó en Marina Bay en 2025 después de partir desde la pole. Esta vez el reto será opuesto.

En lugar de controlar la carrera desde adelante, tendrá que abrirse paso desde atrás en una de las pistas más exigentes de la Fórmula 1. La penalización se aplicará únicamente al Gran Premio del domingo 11 de octubre y no a la Sprint, por lo que Russell todavía podrá buscar puntos antes de afrontar una remontada decisiva para sus opciones en el Mundial.