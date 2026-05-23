Russell domina en Montreal y Checo Pérez firma su mejor actuación con Cadillac

El mexicano Sergio Pérez firmó una de sus actuaciones más consistentes desde que llegó a Cadillac durante el Sprint del Gran Premio de Canadá. Aunque una sanción posterior modificó el resultado final, el tapatío dejó señales positivas tanto por su manejo como por el avance que comienza a mostrar el equipo estadounidense en la temporada. En el Circuito Gilles Villeneuve, Pérez apostó por una estrategia distinta desde el arranque. Mientras varios pilotos enfrentaron problemas de desgaste en los neumáticos durante las primeras vueltas, el mexicano administró el ritmo de carrera y mantuvo estabilidad en tiempos por vuelta, lo que le permitió mantenerse cerca del grupo que peleaba por los puntos.

La actuación de Checo también reflejó el progreso de Cadillac en uno de los apartados que más complicaciones le había generado en las primeras fechas: el rendimiento en tandas largas. Las actualizaciones aerodinámicas incorporadas para el fin de semana ofrecieron mejores respuestas y permitieron al monoplaza competir de forma más equilibrada frente a equipos con mayor experiencia en la categoría.

Con una conducción sin errores importantes y un ritmo constante, Pérez cruzó inicialmente la meta en el sitio 11, quedando cerca de entrar a la zona de puntos del Sprint. Sin embargo, horas después de concluir la prueba, los comisarios revisaron un incidente ocurrido en la parte final de la carrera. La maniobra involucró al neozelandés Liam Lawson, quien peleaba posición con el mexicano en una de las curvas del circuito canadiense. Tras analizar las imágenes, los oficiales determinaron que Pérez obligó a Lawson a salir de la pista, situación que derivó en una penalización de 10 segundos para el piloto de Guadalajara. El castigo modificó la clasificación oficial y provocó que Checo descendiera hasta el puesto 14. A pesar del resultado, dentro de Cadillac el balance del Sprint fue positivo por el comportamiento del auto y la capacidad de competir durante buena parte de la carrera con monoplazas considerados superiores. En la pelea por la victoria, el británico George Russell confirmó el buen momento de Mercedes-Benz Group al quedarse con el triunfo luego de dominar la carrera desde la pole position. Russell controló el ritmo de principio a fin y sumó ocho puntos importantes en el campeonato.

El segundo lugar fue para Lando Norris, quien volvió a colocar a McLaren entre los protagonistas del fin de semana en Canadá. El podio lo completó el italiano Kimi Antonelli, una de las jóvenes figuras de la temporada, que volvió a sumar un resultado importante para Mercedes y se mantiene como uno de los pilotos más constantes del campeonato.

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