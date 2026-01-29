Sergio Pérez completa test en Barcelona con Cadillac y ronda el 1:20 en pista

Sergio Pérez volvió este jueves al volante del Cadillac F1 Team en una de las jornadas del shakedown de pretemporada que se realiza en el Circuit de Barcelona-Catalunya de cara al inicio de la temporada de Fórmula 1 2026.

Este test privado, que es una de las primeras oportunidades de rodar para los equipos con los nuevos monoplazas bajo el reglamento 2026, ha tenido a Cadillac trabajando intensamente en el desarrollo del coche y en ajustar los sistemas del auto antes del primer Gran Premio en Australia.

En esta jornada, Pérez pudo completar varios giros al trazado barcelonés y, según tiempos extraoficiales filtrados en los medios, logró marcar cronos cerca al minuto con 20 segundos en sus vueltas rápidas, ubicándose entre los mejores registros del día en el Circuit de Catalunya, lo cual representa una señal positiva para un equipo que encara su primera campaña en la Máxima Categoría.