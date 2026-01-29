Sergio Pérez completa test en Barcelona con Cadillac y ronda el 1:20 en pista

Automovilismo
/ 29 enero 2026
    Sergio Pérez completa test en Barcelona con Cadillac y ronda el 1:20 en pista
    Sergio Pérez al volante del monoplaza de Cadillac durante el test de pretemporada en Barcelona, donde el mexicano registró vueltas cerca del minuto con 20 segundos. FOTO: X

El piloto mexicano rodó este jueves en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante las pruebas privadas de Cadillac rumbo a la Temporada 2026 de la Fórmula 1

Sergio Pérez volvió este jueves al volante del Cadillac F1 Team en una de las jornadas del shakedown de pretemporada que se realiza en el Circuit de Barcelona-Catalunya de cara al inicio de la temporada de Fórmula 1 2026.

Este test privado, que es una de las primeras oportunidades de rodar para los equipos con los nuevos monoplazas bajo el reglamento 2026, ha tenido a Cadillac trabajando intensamente en el desarrollo del coche y en ajustar los sistemas del auto antes del primer Gran Premio en Australia.

En esta jornada, Pérez pudo completar varios giros al trazado barcelonés y, según tiempos extraoficiales filtrados en los medios, logró marcar cronos cerca al minuto con 20 segundos en sus vueltas rápidas, ubicándose entre los mejores registros del día en el Circuit de Catalunya, lo cual representa una señal positiva para un equipo que encara su primera campaña en la Máxima Categoría.

La prueba es parte de un programa de cinco días de test en Montmeló donde los equipos pueden estar presentes en hasta tres sesiones oficiales de práctica antes del comienzo de la temporada 2026.

Cadillac ha ido rotando entre sus pilotos, Pérez y Valtteri Bottas, para maximizar el aprendizaje sobre el nuevo monoplaza, que incorpora cambios significativos en aerodinámica y en la unidad de potencia híbrida.

Pérez, de 36 años, regresó con este proyecto estadounidense tras su salida de Red Bull y es una pieza clave para Cadillac en este proceso de adaptación.

En días previos, el mexicano solo había podido completar pocas vueltas (11 en el primer día), debido a que el equipo priorizó la fiabilidad y la solución de problemas técnicos sobre el acumulado de giros, según declaró el director del equipo Graeme Lowdon.

Con el trabajo en pista avanzando, Cadillac y Pérez buscan seguir acumulando datos y vueltas en los próximos días de test en Barcelona antes de afrontar la siguiente fase de ensayos en Bahréin, donde el rendimiento y la fiabilidad se pondrán aún más bajo lupa.

