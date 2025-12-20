Checo Pérez mantendrá el número 11 en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

Automovilismo
/ 20 diciembre 2025
    Checo Pérez mantendrá el número 11 en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026
    Sergio Pérez conservará el dorsal 11 en su regreso a la Fórmula 1, ahora como piloto del debutante equipo Cadillac para la Temporada 2026. FOTO: ESPECIAL

El piloto mexicano Sergio Pérez conservará el dorsal 11 en su nueva etapa dentro de la F1, ahora como parte del debut de Cadillac en la Temporada 2026

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 ya comienza a tomar forma. De acuerdo con la lista oficial de inscritos publicada por la FIA, el piloto mexicano competirá en la Temporada 2026 con Cadillac, escudería que hará su debut como constructor, manteniendo el emblemático número 11 que ha marcado su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.

El dorsal 11 ha acompañado a Checo desde 2014, primero con Force India y posteriormente durante su etapa más exitosa con Red Bull Racing, entre 2021 y 2024.

Con ese número, el tapatío consiguió victorias, múltiples podios y un subcampeonato mundial, consolidándose como el piloto mexicano más exitoso en la historia de la F1.

Más allá de los resultados, el número 11 tiene un valor especial para Pérez. El propio piloto ha reconocido en diversas ocasiones que se trata de un homenaje a Iván “Bam Bam” Zamorano, histórico delantero que utilizó ese dorsal en el Club América, equipo del que Checo es aficionado.

Mantenerlo en Cadillac refuerza la continuidad de su identidad dentro del campeonato.

La confirmación del dorsal se dio como parte del registro oficial de la FIA rumbo a 2026, temporada que marcará una nueva era técnica para la Fórmula 1, con cambios en el reglamento de motores y aerodinámica, además de la incorporación de nuevos equipos.

La llegada de Cadillac representa uno de los movimientos más relevantes del futuro inmediato de la F1. La escudería estadounidense debutará con grandes expectativas y con Checo Pérez como uno de sus pilares deportivos, aportando experiencia, conocimiento técnico y liderazgo en pista.

El campeonato 2026 arrancará en marzo con el Gran Premio de Australia, escenario donde se espera ver por primera vez al piloto mexicano defendiendo los colores de Cadillac y portando nuevamente el número 11, símbolo de una carrera que busca escribir un nuevo capítulo en la élite del automovilismo mundial.

Temas


Automovilismo

Personajes


Sergio Pérez

Organizaciones


Fórmula 1

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

