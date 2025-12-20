Checo Pérez mantendrá el número 11 en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 ya comienza a tomar forma. De acuerdo con la lista oficial de inscritos publicada por la FIA, el piloto mexicano competirá en la Temporada 2026 con Cadillac, escudería que hará su debut como constructor, manteniendo el emblemático número 11 que ha marcado su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.

El dorsal 11 ha acompañado a Checo desde 2014, primero con Force India y posteriormente durante su etapa más exitosa con Red Bull Racing, entre 2021 y 2024.

Con ese número, el tapatío consiguió victorias, múltiples podios y un subcampeonato mundial, consolidándose como el piloto mexicano más exitoso en la historia de la F1.

Más allá de los resultados, el número 11 tiene un valor especial para Pérez. El propio piloto ha reconocido en diversas ocasiones que se trata de un homenaje a Iván “Bam Bam” Zamorano, histórico delantero que utilizó ese dorsal en el Club América, equipo del que Checo es aficionado.

Mantenerlo en Cadillac refuerza la continuidad de su identidad dentro del campeonato.