Verstappen, sancionado tras incidente con Russell en el GP de España 2025

El castigo lo relegó hasta la décima posición en la clasificación final, y sumó tres puntos más en su superlicencia, acumulando un total de once. Si recibe un punto adicional, sería suspendido automáticamente por un Gran Premio , lo que podría afectar su desempeño en el campeonato.

Al ser cuestionado tras la carrera, Verstappen no mostró mayor preocupación. Respondió con una actitud distante e irónica: “No hay nada que decir. No debes arrepentirte de nada en la vida. Sólo se vive una vez. La próxima vez le llevaré unos pañuelos”, declaró al medio Sky Sports. Además, expresó molestia por una maniobra de Leclerc en la resalida, aunque esta no fue objeto de penalización.

George Russell, por su parte, fue más contundente. Afirmó que el movimiento del neerlandés “parecía deliberado” y que no es el tipo de conducta que se espera en la máxima categoría del automovilismo. “He visto maniobras como esa en simuladores o en karting, pero no en Fórmula 1”, comentó.