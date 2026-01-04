Trump ofrece plan vago para dirigir Venezuela tras la captura de Maduro

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump aseguró que la operación militar que llevó al derrocamiento de Nicolás Maduro fue un gran éxito, y ofreció un plan vago para que su administración “dirija” Venezuela hasta que pueda llevarse a cabo una transición de poder.

“Esta fue una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío militar y la competencia estadounidense en la historia de Estados Unidos”, declaró Trump en una conferencia de prensa en su resort Mar-a-Lago en Florida.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Buenas noches, feliz año nuevo’, dijo Maduro a los agentes de la DEA al aterrizar en NY

Cabe destacar que la Casa Blanca tendrá que lidiar con cualquier vacío de poder causado por el derrocamiento de Maduro y las inevitables complicaciones de tratar de mantener la estabilidad en un país que ha soportado años de hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas y fuga de cerebros a pesar de su vasta riqueza petrolera.

Por otro lado aún resta observar las lecciones pueden tomar los adversarios de Estados Unidos a partir de la decisión de Trump de demostrar el poderío estadounidense en su esfera de influencia tras la jugada de Trump en Caracas.

El presidente chino, Xi Jinping, ha prometido anexar la isla autogobernada de Taiwán y el presidente ruso Vladímir Putin tiene planes para Ucrania y para disminuir el flanco oriental de la OTAN.

Al momento Donald Trump ha buscado tranquilizar a los contribuyentes estadounidenses de que no tendrán que pagar por su plan para ayudar a Caracas. “El dinero que sale del suelo es muy sustancial”, dijo Trump. “Nos van a reembolsar por todo lo que gastemos”.

La captura de Maduro ha provocado una nueva ansiedad en capitales de todo el mundo que han buscado adaptarse a una nueva normalidad en Trump 2.0, donde la idea de que Estados Unidos intente encontrar un consenso global sobre cuestiones de guerra y paz ahora es cosa del pasado.

Cabe recordar que los aliados europeos habían expresado preocupación mientras Trump acumulaba una presencia masiva de tropas en el Caribe en los últimos meses y realizaba decenas de ataques letales contra presuntos traficantes de drogas.

Ahora, la extradición nocturna de Maduro y su esposa por parte de la administración Trump y sus planes para “dirigir” el país, incluso temporalmente, están planteando nuevas y serias preguntas sobre la legalidad de los movimientos de Estados Unidos bajo una campaña más amplia contra la nación sudamericana.