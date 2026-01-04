Rubio dice que mayoría de oposición liderada por Machado no ‘está presente’ en Venezuela

/ 4 enero 2026
    Rubio dice que mayoría de oposición liderada por Machado no ‘está presente’ en Venezuela
    Rubio manifestó que Estados Unidos, que capturó ayer a Maduro en Caracas y lo llevó a un prisión en Nueva York le ofreció múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva. FOTO: AP.

WASHINGTON.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reconoció la labor de la “fantástica” líder opositora venezolana, María Corina Machado, pero advirtió que la mayoría de su movimiento “ya no está presente” en Venezuela, por lo que Washington trabajará de momento con el Gobierno de Caracas en pos de una pronta transición.

“María Corina Machado es fantástica, y la conozco desde hace mucho tiempo (...), pero aquí está la realidad a la que nos enfrentamos, la realidad inmediata que es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, dijo Rubio a NBC News.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Buenas noches, feliz año nuevo’, dijo Maduro a los agentes de la DEA al aterrizar en NY

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que EE.UU. desea “un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia”, un día después de que Washington capturara en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, y los enviara a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo.

Durante una rueda de prensa este sábado sobre la operación de captura, el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró que “sería muy difícil” para Machado presidir la nación suramericana tras la detención de Maduro, al considerar que la Premio Nobel de la Paz “no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país”.

Rubio agregó que se están enfocando en “lo que sucederá en las próximas dos o tres semanas, dos o tres meses” en Venezuela, liderada por la vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, “y cómo eso se relaciona con el interés nacional de Estados Unidos”.

“Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial allí (en Venezuela). Tendrán que decidir ahora qué dirección quieren tomar, y esperamos que elijan una dirección diferente a la que eligió Nicolás Maduro. En última instancia, esperamos que esto conduzca a una transición integral en Venezuela”, añadió.

En otra entrevista, el secretario de Estado dijo al canal CBS que Rodríguez “es alguien con quien se puede trabajar”, a diferencia de Maduro que rompía todos los acuerdos hechos con Washington.

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

