Fiscalía de Jalisco obtiene vinculación de 34 personas por delitos contra mujeres
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Entre los delitos investigados se encuentran violencia familiar, violación, feminicidio, tentativa de feminicidio y acoso sexual
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco logró la vinculación a proceso de diversas personas señaladas por delitos cometidos contra mujeres, tras acreditar ante la autoridad judicial su probable responsabilidad y obtener la imposición de medidas cautelares, incluida la prisión preventiva en los casos de mayor riesgo para las víctimas.
El resultado deriva de investigaciones integradas bajo criterios de debida diligencia y perspectiva de género, lo que representa un avance significativo en el combate a la impunidad y en la garantía de que los actos de violencia de género sean sometidos al control judicial correspondiente.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen a 157 policías municipales en Chiapas por vinculación al crimen organizado
Las acciones se originaron a partir de denuncias presentadas ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, donde el Ministerio Público desarrolló una labor investigativa permanente, con apego a los principios de legalidad y objetividad. Entre los delitos investigados se encuentran violencia familiar, violación, feminicidio, tentativa de feminicidio y acoso sexual.
ÓRDENES DE CAPTURA CONTRA ACUSADOS Y MEDIDAS CAUTELARES
Como parte de los trabajos de inteligencia criminal, coordinados por la Vicefiscalía y ejecutados por la Policía de Investigación, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra ocho personas. De manera adicional, 23 individuos fueron notificados y citados por un Juez de Control para comparecer a audiencias de imputación. Asimismo, dos personas fueron detenidas en flagrancia y una más fue sujeta a proceso tras la reposición de un procedimiento.
Una vez presentados ante el órgano jurisdiccional y tras la valoración de los datos de prueba, se dictaron los autos de vinculación a proceso correspondientes. En aquellos casos en los que se consideró necesario para proteger a las víctimas y asegurar el desarrollo del proceso penal, se impuso la prisión preventiva oficiosa o justificada.
En otros asuntos se determinaron medidas cautelares distintas y, cuando la ley lo permitió, se autorizó la suspensión condicional del proceso, sujeta a obligaciones específicas y a la reparación del daño.
Las diligencias ministeriales se desarrollaron en los municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Puerto Vallarta.
TE PUEDE INTERESAR: Reportan primer feminicidio de 2026 en Durango; ocurrió en Tamazula, zona serrana
La Fiscalía del Estado reiteró que continuará con las investigaciones y actuaciones necesarias hasta lograr sanciones contra quienes resulten responsables de delitos cometidos en agravio de mujeres, con el objetivo de garantizar justicia y restitución de derechos a las víctimas.