Fiscalía de Jalisco obtiene vinculación de 34 personas por delitos contra mujeres

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco logró la vinculación a proceso de diversas personas señaladas por delitos cometidos contra mujeres, tras acreditar ante la autoridad judicial su probable responsabilidad y obtener la imposición de medidas cautelares, incluida la prisión preventiva en los casos de mayor riesgo para las víctimas.

El resultado deriva de investigaciones integradas bajo criterios de debida diligencia y perspectiva de género, lo que representa un avance significativo en el combate a la impunidad y en la garantía de que los actos de violencia de género sean sometidos al control judicial correspondiente.

Las acciones se originaron a partir de denuncias presentadas ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, donde el Ministerio Público desarrolló una labor investigativa permanente, con apego a los principios de legalidad y objetividad. Entre los delitos investigados se encuentran violencia familiar, violación, feminicidio, tentativa de feminicidio y acoso sexual.

ÓRDENES DE CAPTURA CONTRA ACUSADOS Y MEDIDAS CAUTELARES

Como parte de los trabajos de inteligencia criminal, coordinados por la Vicefiscalía y ejecutados por la Policía de Investigación, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra ocho personas. De manera adicional, 23 individuos fueron notificados y citados por un Juez de Control para comparecer a audiencias de imputación. Asimismo, dos personas fueron detenidas en flagrancia y una más fue sujeta a proceso tras la reposición de un procedimiento.