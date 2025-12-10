¡Bad Bunny ya anda en CDMX! Visita la Arena México y causa furor en la lucha libre del CMLL

/ 10 diciembre 2025
    ¡Bad Bunny ya anda en CDMX! Visita la Arena México y causa furor en la lucha libre del CMLL
    Bad Bunny sorprendió en los Martes de Glamour al asistir de incógnito a la Arena México previo a iniciar su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. FOTO: X/CMLL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

El astro global asistió de incógnito a la función mientras se encuentra en CDMX para iniciar su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour

Bad Bunny causó euforia este martes por la noche al aparecer como espectador en los Martes de Glamour de la CMLL, realizados en la Arena México, donde fue captado disfrutando la función en primera fila.

Según medios y las propias redes sociales del Consejo, el puertorriqueño acudió al recinto usando una máscara similar a la de Místico para intentar pasar desapercibido, aunque su presencia fue confirmada posteriormente con fotografías difundidas por la propia empresa.

La visita del cantante coincide con su llegada a México para ofrecer una serie de conciertos como parte del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, con fechas programadas en el Estadio GNP Seguros los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

Su presencia en la Arena México ocurrió justamente en la antesala de este bloque de presentaciones, en las que se espera llenos totales.

La aparición de Bad Bunny en el “Templo de la Lucha Libre” refuerza su conocida afición por este deporte-espectáculo, además de que, se sabe de su pasado como luchador activo en la WWE.

En redes sociales circularon videos e imágenes del momento, lo que generó una ola de reacciones entre aficionados de la CMLL y seguidores del artista, quienes celebraron su interés por convivir con la cultura de la lucha libre mexicana durante su estancia en la capital.

Además del impacto mediático, su visita significó un impulso adicional para la función de Martes de Glamour, uno de los ciclos tradicionales del Consejo Mundial de Lucha Libre, que reúne combates estelares y talento emergente.

La presencia de una figura global como Bad Bunny subraya el potencial de la lucha libre mexicana para conectar con nuevas audiencias y mantener vigencia en la conversación cultural.

Alejandro Morteo

