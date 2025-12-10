¡Bad Bunny ya anda en CDMX! Visita la Arena México y causa furor en la lucha libre del CMLL

Bad Bunny causó euforia este martes por la noche al aparecer como espectador en los Martes de Glamour de la CMLL, realizados en la Arena México, donde fue captado disfrutando la función en primera fila.

Según medios y las propias redes sociales del Consejo, el puertorriqueño acudió al recinto usando una máscara similar a la de Místico para intentar pasar desapercibido, aunque su presencia fue confirmada posteriormente con fotografías difundidas por la propia empresa.

La visita del cantante coincide con su llegada a México para ofrecer una serie de conciertos como parte del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, con fechas programadas en el Estadio GNP Seguros los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

