México vs Portugal 2026: estos son los precios oficiales para el esperado duelo donde jugará Cristiano Ronaldo

La emoción por el partido México vs Portugal del 2026 ya se vive en todo el país.

No solo se trata de un duelo de alto nivel entre dos selecciones mundialistas, sino también del evento que marcará la reinauguración del Estadio Banorte —antes Estadio Azteca— tras su profunda remodelación para cumplir con los estándares de la FIFA rumbo al Mundial 2026.

Además, la posibilidad de que Cristiano Ronaldo dispute su primer partido en territorio mexicano ha elevado la expectativa a niveles inéditos.

El encuentro se disputará el sábado 28 de marzo de 2026, fecha en la que el Tri recibirá a Portugal como selección invitada para estrenar oficialmente el nuevo inmueble.

La demanda para este partido promete ser histórica, por lo que las fases de venta y los precios de los boletos ya generan enorme interés entre los aficionados.

FASES DE VENTA PARA EL MÉXICO VS PORTUGAL:

La boletera oficial será FANKI, donde los aficionados podrán adquirir sus entradas bajo el siguiente calendario:

Venta Affinity: 9 de diciembre, 9:00 AM

Preventa Exclusiva Banorte: del 10 al 12 de diciembre, 9:00 AM (tarjetas de crédito y débito)

Venta General: 13 de diciembre (todas las tarjetas y bancos)

Además, habrá meses sin intereses: 5 y 10 MSI con tarjetas de crédito Banorte, con un límite de compra de cuatro boletos por persona.