México vs Portugal 2026: estos son los precios oficiales para el esperado duelo donde jugará Cristiano Ronaldo

Fútbol
/ 9 diciembre 2025
    México vs Portugal 2026: estos son los precios oficiales para el esperado duelo donde jugará Cristiano Ronaldo
    Cristiano Ronaldo podría jugar por primera vez en México durante la reinauguración del Estadio Banorte, un duelo que ha disparado la demanda de boletos en todas las zonas del inmueble. FOTO: ESPECIAL

Los boletos para el México vs Portugal en el Estadio Banorte del 28 de marzo de 2026 ya tienen precios definidos y fases de venta

La emoción por el partido México vs Portugal del 2026 ya se vive en todo el país.

No solo se trata de un duelo de alto nivel entre dos selecciones mundialistas, sino también del evento que marcará la reinauguración del Estadio Banorte —antes Estadio Azteca— tras su profunda remodelación para cumplir con los estándares de la FIFA rumbo al Mundial 2026.

Además, la posibilidad de que Cristiano Ronaldo dispute su primer partido en territorio mexicano ha elevado la expectativa a niveles inéditos.

El encuentro se disputará el sábado 28 de marzo de 2026, fecha en la que el Tri recibirá a Portugal como selección invitada para estrenar oficialmente el nuevo inmueble.

La demanda para este partido promete ser histórica, por lo que las fases de venta y los precios de los boletos ya generan enorme interés entre los aficionados.

FASES DE VENTA PARA EL MÉXICO VS PORTUGAL:

La boletera oficial será FANKI, donde los aficionados podrán adquirir sus entradas bajo el siguiente calendario:

Venta Affinity: 9 de diciembre, 9:00 AM

Preventa Exclusiva Banorte: del 10 al 12 de diciembre, 9:00 AM (tarjetas de crédito y débito)

Venta General: 13 de diciembre (todas las tarjetas y bancos)

Además, habrá meses sin intereses: 5 y 10 MSI con tarjetas de crédito Banorte, con un límite de compra de cuatro boletos por persona.

PRECIOS OFICIALES DEL MÉXICO VS PORTUGAL (CON CARGOS):

Los costos varían según la zona del renovado Estadio Banorte, con opciones premium y áreas económicas para todos los aficionados:

PREMIUM A Chairman’s Club: $9,000

PREMIUM A Locker Club: $8,000

PREMIUM B Locker Club: $8,000

Sierra Porch: $8,000

PREMIUM A Corner Club: $6,500

Palcos Club: $6,000

Platea 200: $6,000

Lateral 300A: $5,000

Norte 100: $3,800

Sur 100: $3,800

Lateral 300B: $3,800

Alto Lateral: $2,500

Cabecera 300: $1,750

Preferente 300: $1,500

Alto Norte: $1,500

Alto Sur: $1,500

Alto Lateral UF: $500

Alto Norte UF: $500

Alto Sur UF: $500

Los boletos premium superan los $8,000 debido a su ubicación preferencial y servicios exclusivos, mientras que las zonas más accesibles comienzan en los $500, lo que permitirá que miles de aficionados puedan ser parte de la histórica reapertura del coloso capitalino.

Este partido promete convertirse en uno de los eventos futbolísticos más esperados del 2026, tanto por la ceremonia de reinauguración como por la posible presencia de Cristiano Ronaldo.

El Tri vivirá una noche especial y los fanáticos ya se preparan para asegurar su lugar en el Estadio Banorte.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

