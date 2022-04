Banderas LGBT+ estarían prohibidas durante el Mundial de Qatar 2022

Con la llegada de la Fase de Grupos para la Copa del Mundo de Qatar 2022 se dieron a conocer nuevas estipulaciones, una de ellas es que las banderas de la comunidad LGBTTTIQA estarán prohibidas en las tribunas de los partidos del Mundial con el fin de proteger a los aficionados de posibles agresiones al promover derechos, mencionó un líder sénior de seguridad en el torneo para la agencia de noticias The Associated Press.

Abdulaziz Abdullah Al Ansari, mayor general de policía, insistió que las parejas parte de la comunidad LGBT serán bienvenidas y aceptadas en Qatar para la Copa, que se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre, pero a que las relaciones entre personas del mismo sexo se considera un delito de la nación.

Aunque, Al Ansari manifestó estar en contra de la promoción de diversidad sexual con banderas arcoíris, mismas que a FIFA y los organizadores de la Copa del Mundo habían asegurado antes que serían aceptadas en lo ocho estadios de Qatar.

“Si él (aficionado) ondea una bandera arcoíris y yo se la quito, no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien protegerlo”, indicó Al Ansari. “Porque yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo... Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: ‘Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento’”.