Cae ‘El Betito’, sobrino de Osiel Cárdenas, en operativo en Monterrey

Noticias
/ 22 diciembre 2025
    Cae ‘El Betito’, sobrino de Osiel Cárdenas, en operativo en Monterrey
    El aseguramiento fue resultado de trabajos de inteligencia del Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por corporaciones estatales y federales. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Detenciones

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


SSP

El aseguramiento se realizó tras labores de inteligencia coordinadas entre fuerzas estatales y federales en el sur de la capital neoleonesa

MONTERREY, NL.- Elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León detuvieron a Mario Alberto “N”, alias “El Betito”, identificado como sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La captura se realizó en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes, al sur de Monterrey, donde también fueron detenidas otras personas que presuntamente acompañaban al implicado.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum rompe con modelo anterior y promete más inversión pública en 2026

De acuerdo con la dependencia, el aseguramiento fue resultado de trabajos de inteligencia del Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por corporaciones estatales y federales, entre ellas la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

Durante la intervención, las autoridades realizaron una revisión al vehículo en el que se desplazaban los detenidos, una camioneta Cheyenne Z71, en la que localizaron un arma larga, un arma corta, cargadores, cartuchos útiles y droga tipo cristal.

TE PUEDE INTERESAR: BCS se blinda contra el gusano barrenador para evitar crisis en la ganadería

Asimismo, se aseguró una báscula digital y dinero en efectivo, indicios que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público federal, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia de coordinación interinstitucional para el combate a la delincuencia organizada en la entidad. Con información de El Universal

Temas


Detenciones

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


SSP

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Mundo rehén

Mundo rehén
true

Los propósitos (en marcha) de ‘Andy’
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno no vende boletos del Mundial 2026, aclaró que no existe una plataforma legal de reventa en México y señaló que los beneficios fiscales a la FIFA fueron acotados por Hacienda.

Sheinbaum aclara reventa de boletos del Mundial 2026 y niega beneficios fiscales excesivos a la FIFA

La Ley Federal del Trabajo aclara que el 24 de diciembre no es feriado obligatorio, mientras que laborar el 25 de diciembre debe pagarse con salario triple conforme a la ley.

¿Cuánto se paga por trabajar el 24 y 25 de diciembre en México? Esto establece la Ley Federal del Trabajo
El Tarjetón Digital del IMSS permite a derechohabientes consultar en línea información de pagos y trámites, como parte del proceso de modernización y digitalización del instituto

IMSS facilita trámites a pensionados y jubilados con el Tarjetón Digital; qué es y cómo obtenerlo
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Alfredo Adame celebra su triunfo en la gala final de La Granja VIP 2025, donde se convirtió en el primer ganador del reality tras diez semanas de competencia.

Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio