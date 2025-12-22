Cae ‘El Betito’, sobrino de Osiel Cárdenas, en operativo en Monterrey

MONTERREY, NL.- Elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León detuvieron a Mario Alberto “N”, alias “El Betito”, identificado como sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La captura se realizó en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes, al sur de Monterrey, donde también fueron detenidas otras personas que presuntamente acompañaban al implicado.

De acuerdo con la dependencia, el aseguramiento fue resultado de trabajos de inteligencia del Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por corporaciones estatales y federales, entre ellas la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

Durante la intervención, las autoridades realizaron una revisión al vehículo en el que se desplazaban los detenidos, una camioneta Cheyenne Z71, en la que localizaron un arma larga, un arma corta, cargadores, cartuchos útiles y droga tipo cristal.

Asimismo, se aseguró una báscula digital y dinero en efectivo, indicios que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público federal, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia de coordinación interinstitucional para el combate a la delincuencia organizada en la entidad. Con información de El Universal