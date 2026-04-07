¡Bárbaros! Dodgers hacen historia ofensiva de visitantes con 45 carreras de arranque

De acuerdo con cifras de OptaStats , los Dodgers han anotado 45 carreras en sus primeros cuatro partidos como visitantes , la cifra más alta para cualquier equipo de Grandes Ligas desde 1900 , cuando Phillies y Reds lograron 49 cada uno.

El actual bicampeón de la MLB vive un inicio de temporada explosivo, respaldado por una ofensiva que no deja de producir y que ya lo pone en comparación con equipos legendarios de hace más de un siglo.

En una era donde romper marcas históricas es cada vez más complicado, Los Ángeles Dodgers han logrado colocarse en un territorio reservado para muy pocos.

Un registro que no sólo refleja su dominio ofensivo, sino que también confirma el potencial de un roster repleto de figuras como Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Mookie Betts, Kyle Tucker y Teóscar Hernández.

Más allá de lo esperado por la calidad de su alineación y el tamaño de su nómina, el mérito sigue siendo enorme. El equipo angelino ha mostrado un ritmo incluso superior al de sus campañas recientes, y conforme avanza el calendario, la posibilidad de un tricampeonato comienza a dejar de parecer un sueño para convertirse en un escenario cada vez más real.

APALEAN A TORONTO EN EL PRIMERO DE LA SERIE

Los Dodgers reforzaron su momento histórico al vencer de manera contundente 14-2 a los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre, en el primer juego de una serie que revive el duelo de la pasada Serie Mundial.

La gran figura de la noche fue Dalton Rushing, quien firmó una actuación memorable al embasarse en sus cinco apariciones, conectar dos cuadrangulares y registrar su primer juego de cuatro imparables en Grandes Ligas. Rushing se fue de 4-4, anotó también tras recibir un pelotazo, y dejó claro que su nombre empieza a hacerse notar en el roster campeón.

La ofensiva de Los Ángeles no dio tregua: Teóscar Hernández y Freddie Freeman conectaron jonrones de dos carreras, mientras que Shohei Ohtani sumó un cuadrangular solitario. En total, los Dodgers acumularon 17 imparables, confirmando su enorme estado de forma tras haber anotado 31 carreras en su serie previa en Washington.