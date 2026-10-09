A’ja Wilson hace historia en la WNBA: gana su quinto MVP y consigue un récord nunca antes visto

A’ja Wilson volvió a escribir su nombre en los libros de historia del basquetbol. La estrella de Las Vegas Aces fue elegida Jugadora Más Valiosa (MVP) de la WNBA de 2026 y se convirtió en la primera basquetbolista que conquista cinco veces el máximo reconocimiento individual de la liga. La estadounidense, de 30 años, también estableció una marca inédita al quedarse con el galardón por tercera temporada consecutiva.

Sus premios anteriores llegaron en 2020, 2022, 2024 y 2025, una cosecha que la coloca por encima de leyendas como Sheryl Swoopes, Lisa Leslie y Lauren Jackson, ganadoras de tres MVP cada una. El resultado de la votación reflejó su dominio: Wilson recibió 65 de los 74 sufragios al primer lugar y acumuló 713 puntos. La novata Olivia Miles, de Minnesota Lynx, terminó segunda con 442, seguida por Kelsey Mitchell, de Indiana Fever, con 287. Caitlin Clark y Breanna Stewart completaron los primeros cinco puestos. Su temporada regular explica el reconocimiento. En 41 partidos registró promedios de 26.2 puntos, 9.4 rebotes, 3.2 asistencias, 1.9 bloqueos y 1.4 robos. Además de conquistar su tercer título de anotación al hilo, encabezó la WNBA en tapones por quinto año consecutivo.

Wilson firmó 13 encuentros de al menos 30 puntos e igualó su propio récord de una campaña. También superó los 20 puntos en 33 juegos, mientras Las Vegas cerró con marca de 31 triunfos y 13 derrotas para instalarse como tercer sembrado de la postemporada. La noticia llegó durante una práctica de las Aces y provocó lágrimas en la jugadora, quien recordó cuánto significan los sueños que tenía cuando era adolescente. Su legado ya incluye tres campeonatos de la WNBA y dos premios MVP de las Finales. Sin embargo, la celebración coincide con un momento decisivo: las Aces están abajo 0-2 frente a Golden State Valkyries en las Semifinales. Hoy buscarán evitar la eliminación en casa y transformar otro logro personal de Wilson en impulso para seguir peleando por el título.