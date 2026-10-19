Arranca la NBA 2026-27: todos quieren destronar a los Knicks de Nueva York

La NBA está lista para comenzar una nueva temporada con movimientos entre sus principales figuras, equipos que buscan recuperar protagonismo y un campeón que tendrá que demostrar que puede mantenerse en la cima. Los Knicks de Nueva York iniciarán la defensa de su título este martes 20 de octubre, en una campaña en la que el equilibrio entre las plantillas promete abrir la disputa por el Trofeo Larry O’Brien. La temporada 2026-2027, la número 81 en la historia de la liga, arrancará con una triple cartelera que tendrá como uno de sus principales atractivos la visita de los 76ers de Filadelfia al Madison Square Garden, donde los Knicks recibirán sus anillos de campeones y celebrarán la conquista conseguida el curso anterior.

El encuentro también marcará el comienzo de una nueva etapa para LeBron James, quien vestirá el uniforme de Filadelfia, en un mercado de fichajes que modificó la distribución de talento en la NBA. Giannis Antetokounmpo se incorporó al Heat de Miami, Kawhi Leonard regresó a los Raptors de Toronto y Jaylen Brown también se sumó a los 76ers. Con estos cambios, varias franquicias reforzaron sus aspiraciones al campeonato, mientras otras buscarán aprovechar la oportunidad de una liga que ha tenido ocho campeones diferentes en los últimos ocho años, una racha que los Knicks intentarán romper al convertirse en el primer equipo en casi una década en conquistar títulos consecutivos.

NUEVA YORK DEFIENDE LA CORONA Los Knicks no aparecen como los principales favoritos para repetir, pero llegan con la confianza de haber encontrado una fórmula que funcionó durante la campaña anterior. Jalen Brunson, reconocido como el Jugador Más Valioso de las Finales, considera que la conexión entre los integrantes del equipo será determinante para sostener el nivel competitivo. El núcleo de Nueva York se mantuvo prácticamente intacto, una decisión que busca dar continuidad al proyecto. Mikal Bridges, compañero de Brunson, reconoció que el campeonato anterior quedó atrás y que ahora deberán volver a construir su camino desde el inicio. Del otro lado, los 76ers buscarán demostrar que la incorporación de figuras como James y Brown puede convertirlos en contendientes. El partido inaugural en el Madison Square Garden servirá como primera prueba para un equipo que tendrá que ajustar sus piezas frente al campeón. La actividad del martes comenzará con el enfrentamiento entre los Celtics de Boston y los Pistons de Detroit, a la 1:00 de la tarde, tiempo del centro de México. Jayson Tatum y Cade Cunningham encabezarán un duelo que pondrá frente a frente a dos equipos con aspiraciones distintas, pero con argumentos para competir en la Conferencia Este.

EL ESTE CAMBIA DE PROTAGONISTAS La llegada de nuevas estrellas modificó el panorama de la conferencia. Además de los movimientos de Filadelfia, el Heat de Miami incorporó a Antetokounmpo, mientras los Celtics sumaron a Paul George para acompañar a Tatum tras la salida de Brown. Los Cavaliers de Cleveland y los Pistons de Detroit, por su parte, conservaron buena parte de sus plantillas, con la intención de aprovechar la continuidad para mantenerse entre los equipos competitivos de la zona. Los Pacers de Indiana también buscarán regresar a la pelea con el retorno de Tyrese Haliburton, quien volverá a competir después de perderse la actividad posterior a la lesión sufrida en las Finales de 2025. El base dejó claro que el objetivo de su equipo será conquistar el campeonato, sin conformarse con avances parciales. La combinación de plantillas renovadas y proyectos que mantienen su estructura puede convertir la lucha por los primeros puestos en uno de los principales atractivos de la conferencia.

SAN ANTONIO Y OKLAHOMA CITY AL FRENTE DEL OESTE En la Conferencia Oeste, los Spurs de San Antonio y el Thunder de Oklahoma City parten entre los equipos señalados para disputar el título. Victor Wembanyama buscará consolidar el crecimiento de San Antonio, mientras Shai Gilgeous-Alexander intentará conducir al Thunder de regreso a las Finales. La rivalidad entre ambas franquicias tendrá un primer capítulo este martes, cuando se enfrenten a las 7:30 de la noche en San Antonio. El partido representa una reedición de los enfrentamientos de playoffs de la campaña pasada, en los que los Spurs frenaron las aspiraciones de Oklahoma City de convertirse en bicampeón. El Thunder trabajó durante la temporada baja con la intención de ampliar sus recursos y prepararse para competir contra diferentes estilos de juego, no solamente ante San Antonio. La pelea en el Oeste también incluirá a los Nuggets de Denver, encabezados por Nikola Jokic; los Warriors de Golden State, con Stephen Curry; los Lakers de Los Ángeles, que cuentan con Luka Doncic; y los Rockets de Houston, que sumaron a Kevin Durant. Los Trail Blazers de Portland tendrán de regreso a Damian Lillard, mientras los Timberwolves de Minnesota buscarán sacar provecho de su combinación de talento en el perímetro. UNA TEMPORADA CON NUEVOS ESCENARIOS La campaña también tendrá cambios fuera de la duela. Seis equipos estrenarán entrenador, entre ellos los Mavericks de Dallas, los Trail Blazers de Portland, los Bulls de Chicago, los Bucks de Milwaukee, el Magic de Orlando y los Pelicans de Nueva Orleans. Además, la final de la Copa NBA se disputará en Indianápolis, mientras Phoenix recibirá las actividades del Juego de Estrellas. Estos eventos acompañarán una temporada que culminará en junio con la definición del nuevo campeón. El primer paso se dará este martes, con tres encuentros que reunirán a protagonistas de distintas generaciones y equipos con objetivos diferentes. Para los Knicks, la misión será defender la corona; para el resto de la liga, encontrar la manera de arrebatársela. AGENDA DEL MARTES 20 DE OCTUBRE Celtics de Boston vs Pistons de Detroit | 1:00 p.m. | NBA League Pass 76ers de Filadelfia vs Knicks de Nueva York | 5:00 p.m. | Disney+, ESPN y NBA League Pass Thunder de Oklahoma City vs Spurs de San Antonio | 7:30 p.m. | NBA League Pass