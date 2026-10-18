Mateo Chávez es titular con el AZ, mientras la Hormiga González suma minutos en triunfo del Olympiakos

El domingo europeo dejó sensaciones contrastantes para Mateo Chávez y Armando “Hormiga” González. Mientras el lateral fue titular en el empate 2-2 del AZ Alkmaar ante el Cambuur, el delantero apenas recibió diez minutos en la victoria 2-0 del Olympiakos sobre el Panetolikos, en la Superliga de Grecia. En Países Bajos, Chávez arrancó en el once inicial para la novena jornada de la Eredivisie.

El futbolista formado en Chivas disputó 63 minutos en el Kooi Stadion y salió para dejar su lugar a Mees de Wit, cuando su equipo todavía perseguía la igualdad ante un rival incómodo. El Cambuur sorprendió desde el minuto siete, cuando Nicolas Binder abrió el marcador. El AZ respondió al 26 mediante Ro-Zangelo Daal, pero Billy van Duijl devolvió la ventaja a los locales al 39 con un remate desde fuera del área, y el AZ se fue al descanso abajo. La expulsión de Devid Bouah al minuto 53 permitió al AZ jugar con superioridad numérica, aunque la resistencia del Cambuur se prolongó hasta el 83. Entonces, Mexx Meerdink convirtió un penal para sellar el 2-2 y rescatar un punto. El equipo de Chávez ligó su segundo encuentro sin victoria y quedó con 20 unidades, tres menos que el líder Feyenoord. El AZ se mantiene segundo en la clasificación.

En Grecia, la historia fue distinta para la “Hormiga”. El Olympiakos visitó al Panetolikos y consiguió una victoria de 2-0 gracias a las anotaciones de Joel Roca, al minuto 17, y Chiquinho, al 73. Pese a la ventaja, Armando González debió esperar hasta el minuto 80 para ingresar al terreno de juego. El exatacante de Guadalajara no pudo hacerse presente en el marcador durante su breve participación. La reducción de minutos complica su adaptación al futbol helénico, especialmente después de un arranque prometedor: acumula cuatro goles y dos asistencias en nueve partidos con el club de El Pireo. El mexicano busca recuperar espacio en las decisiones del técnico Imanol Alguacil.

Su siguiente escaparate será la Europa League, donde el Olympiakos enfrentará al Sparta Praga el jueves 22 de octubre; días atrás, González participó en la victoria 1-0 sobre el Marsella, aunque tampoco arrancó como titular. JONATHAN GÓMEZ DISPUTA ÚLTIMOS MINUTOS CON EL OSNABRÜCK Otro azteca que sí tuvo actividad este domingo fue Jonathan Gómez, quien inició con el Osnabrück en la Segunda Bundesliga alemana. El lateral estuvo en el campo hasta el minuto 89 durante la derrota 2-1 en su visita al Arminia Bielefeld, antes de ser sustituido por Leonhard Münst.

El Osnabrück se adelantó con gol de Robin Meißner al 16, pero Maximilian Bauer igualó al 26 y Jannik Rochelt firmó la remontada al 85. El mexicano tuvo una participación más extensa que sus compatriotas, pero su equipo regresó sin puntos de Bielefeld.