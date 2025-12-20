Blake Griffin entra en la lista de nominados al Salón de la Fama de la NBA rumbo a la Clase 2026

El nombre de Blake Griffin volvió a colocarse entre la élite del basquetbol mundial, luego de que el exjugador de la NBA fuera incluido en la lista oficial de candidatos al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame para la Clase 2026.

Se trata del primer paso en el proceso que definirá a los próximos inmortales del deporte ráfaga.

Griffin, quien anunció su retiro tras la Temporada 2023-24, construyó una carrera destacada principalmente con los Los Angeles Clippers, franquicia en la que se convirtió en uno de los rostros más espectaculares de la liga durante la era conocida como “Lob City”.

TE PUEDE INTERESAR: Así quedó la mandíbula de Jake Paul tras caer por KO ante Anthony Joshua

En su palmarés destacan el premio al Novato del Año, seis selecciones al Juego de Estrellas y múltiples campañas como uno de los delanteros más dominantes de la NBA.