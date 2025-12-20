Blake Griffin entra en la lista de nominados al Salón de la Fama de la NBA rumbo a la Clase 2026
El exjugador de los Clippers aparece en la lista preliminar de candidatos al Salón de la Fama Clase 2026, junto a figuras como Candace Parker, Jamal Crawford y Mike D’Antoni
El nombre de Blake Griffin volvió a colocarse entre la élite del basquetbol mundial, luego de que el exjugador de la NBA fuera incluido en la lista oficial de candidatos al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame para la Clase 2026.
Se trata del primer paso en el proceso que definirá a los próximos inmortales del deporte ráfaga.
Griffin, quien anunció su retiro tras la Temporada 2023-24, construyó una carrera destacada principalmente con los Los Angeles Clippers, franquicia en la que se convirtió en uno de los rostros más espectaculares de la liga durante la era conocida como “Lob City”.
En su palmarés destacan el premio al Novato del Año, seis selecciones al Juego de Estrellas y múltiples campañas como uno de los delanteros más dominantes de la NBA.
La nominación de Griffin forma parte de una lista preliminar amplia que será depurada en los próximos meses. De este grupo inicial saldrán los finalistas que se anunciarán en febrero, durante el Fin de Semana del All-Star, y posteriormente la Clase 2026 será revelada de manera oficial en abril, en el marco del Final Four de la NCAA.
Además de Blake Griffin, la generación de candidatos incluye nombres de gran peso en el basquetbol profesional y universitario.
Entre las primeras nominaciones destacan Candace Parker, dos veces MVP de la WNBA y campeona olímpica; Jamal Crawford, tres veces ganador del premio al Sexto Hombre del Año; y Elena Delle Donne, una de las figuras más completas del basquetbol femenino en la última década.
En la lista también aparecen exestrellas de la NBA como Joe Johnson, además de entrenadores con enorme influencia en el juego moderno, entre ellos Mike D’Antoni, así como estrategas del ámbito colegial como Bruce Pearl y Kelvin Sampson.
Asimismo, regresan al proceso de selección algunos candidatos de años anteriores, como Doc Rivers, Amar’e Stoudemire, el histórico narrador Marv Albert y el entrenador universitario Mark Few, además del emblemático equipo femenil olímpico de Estados Unidos de 1996.
Con esta nominación, Blake Griffin da un paso más hacia la posibilidad de quedar inmortalizado en el Salón de la Fama, un reconocimiento reservado únicamente para quienes marcaron época en el basquetbol mundial.
El proceso apenas comienza, pero su impacto dentro y fuera de la cancha lo mantiene como uno de los nombres más sólidos de la generación rumbo a la Clase 2026.