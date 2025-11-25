Futuro prometedor para Dinos de Saltillo: Kalil y Griffin revolucionan la LFA con inversión de 100 millones

La LFA vive un momento histórico tras la entrada del fondo Global Sports Capital Partners (GSCP), respaldado por Ryan Kalil y Blake Griffin, quienes anunciaron una inyección mayor a 100 millones de dólares destinada a modernizar, expandir y profesionalizar la liga en los próximos años.

La operación forma parte del proceso de consolidación de los Osos de Monterrey, franquicia que los exatletas adquirieron recientemente con la misión de convertirla en un referente regional y continental.

Kalil —ex liniero de los Carolina Panthers y con raíces mexicanas— señaló que la visión central del proyecto es posicionar a México como un polo estratégico para el desarrollo del futbol americano, impulsando infraestructura, marketing, contenido digital, formación de talento y generación de nuevas franquicias.

Griffin, estrella de la NBA durante más de una década, destacó que la apuesta no es únicamente económica, sino deportiva y social, buscando conectar con una afición creciente que ha convertido al football en uno de los deportes más vistos del país.