Futuro prometedor para Dinos de Saltillo: Kalil y Griffin revolucionan la LFA con inversión de 100 millones
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La entrada de capital internacional de Global Sports Capital Partners transforma el rumbo de la LFA en México
La LFA vive un momento histórico tras la entrada del fondo Global Sports Capital Partners (GSCP), respaldado por Ryan Kalil y Blake Griffin, quienes anunciaron una inyección mayor a 100 millones de dólares destinada a modernizar, expandir y profesionalizar la liga en los próximos años.
La operación forma parte del proceso de consolidación de los Osos de Monterrey, franquicia que los exatletas adquirieron recientemente con la misión de convertirla en un referente regional y continental.
Kalil —ex liniero de los Carolina Panthers y con raíces mexicanas— señaló que la visión central del proyecto es posicionar a México como un polo estratégico para el desarrollo del futbol americano, impulsando infraestructura, marketing, contenido digital, formación de talento y generación de nuevas franquicias.
TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez: ‘Desde el día uno supe que Red Bull era para Verstappen’
Griffin, estrella de la NBA durante más de una década, destacó que la apuesta no es únicamente económica, sino deportiva y social, buscando conectar con una afición creciente que ha convertido al football en uno de los deportes más vistos del país.
IMPLICACIONES PARA LOS OSOS DE MONTERREY Y DINOS DE SALTILLO
Con esta inversión, los Osos de Monterrey se fortalecen como una de las franquicias con mayor respaldo económico y estructural, capaces de atraer talento internacional, mejorar instalaciones y elevar sus estándares operativos.
El proyecto contempla también la profesionalización total de planteles, generando mayor estabilidad contractual para los jugadores.
Para los Dinos de Saltillo —uno de los equipos más competitivos y tradicionales de la LFA— la noticia representa un salto de calidad para la liga en su conjunto.
El aumento de inversión y visibilidad atraerá más patrocinadores, medios de comunicación y aficionados, situando a la franquicia coahuilense en un escaparate de mayor alcance y con mejores oportunidades deportivas y comerciales.
CAMBIO DE ERA PARA EL FUTBOL AMERICANO NACIONAL
La llegada de capital internacional marca un antes y un después. La LFA, que ya contaba con una base sólida de aficionados y talento universitario, podría consolidarse ahora como la liga profesional de referencia en Latinoamérica y un puente hacia oportunidades más grandes para los jugadores mexicanos.
Con expectativas altas para 2026 y un calendario de crecimiento acelerado, la inversión multiplica el entusiasmo de una comunidad que visualiza un futuro de estadios llenos, transmisiones globales y figuras nacionales brillando en un escenario profesional completamente renovado.