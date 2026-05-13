¡Duelo en el Hidalgo! Pachuca vs Pumas: Horario, transmisión y dónde seguir la Ida de Semifinales Liga MX

La Liguilla del Clausura 2026 entra en su punto más caliente y este jueves 14 de mayo tendrá uno de sus duelos más atractivos: Pachuca vs Pumas, correspondiente a la Ida de las Semifinales de la Liga MX. El partido se disputará en el Estadio Hidalgo a las 7 de la noche, con transmisión por FOX México y FOX One. El cruce llega con una carga especial para ambos equipos. Pumas de la UNAM fue el líder del torneo regular y por ello mantiene la ventaja deportiva en caso de empate global, un factor que ya le permitió sobrevivir a una de las series más dramáticas de los Cuartos de Final ante América.

Los universitarios empataron 6-6 en el marcador global frente a las Águilas y avanzaron por su mejor posición en la tabla, luego de una Vuelta que terminó 3-3 en Ciudad Universitaria. Del otro lado aparece un Pachuca que llega con autoridad y confianza. Los Tuzos eliminaron al Toluca, entonces bicampeón del futbol mexicano, con un contundente 3-0 global, resultado que no solo frenó el sueño del tricampeonato escarlata, sino que también confirmó al equipo hidalguense como uno de los rivales más peligrosos de esta fase final. En la Vuelta, Pachuca ganó 2-0 con goles de Enner Valencia y Kenedy. La serie también pone frente a frente dos formas distintas de llegar a la antesala de la Final. Pumas arriba con el peso de haber sido el mejor equipo de la fase regular, pero también con señales de alerta después de permitir seis goles ante América en Cuartos. La figura de Keylor Navas volvió a ser determinante en los momentos de mayor presión, aunque el equipo de Efraín Juárez sabe que no puede repetir los mismos descuidos ante un rival que viene de dejar en cero a Toluca durante toda la eliminatoria.

Pachuca, dirigido por Esteban Solari, intentará aprovechar la localía en el Estadio Hidalgo para viajar con ventaja a la Vuelta. La misión de los Tuzos será golpear primero, controlar el ritmo del partido y evitar que Pumas se sienta cómodo con el empate, pues el criterio de posición en la tabla favorece a los universitarios si la eliminatoria termina igualada después de 180 minutos. El duelo también tendrá focos individuales importantes. Enner Valencia aparece como una de las principales amenazas ofensivas de Pachuca, mientras que Pumas dependerá de la seguridad de Keylor Navas y de la capacidad de sus atacantes para mantener la contundencia que mostró en varios tramos de la serie ante América. En una Semifinal tan cerrada, los detalles en las áreas podrían definir el rumbo del boleto a la Final.

La Vuelta está programada para el domingo 17 de mayo en la Ciudad de México, también a las 19:00 horas, donde Pumas cerrará la eliminatoria en casa con el respaldo de su afición y con la ventaja de tabla como posible salvavidas. Antes, Pachuca tendrá 90 minutos en el Hidalgo para cambiar la presión de lado y obligar al superlíder a remar contra corriente. Dato clave: Pumas avanza a la Final si empata el global, debido a que terminó mejor ubicado que Pachuca en la fase regular del Clausura 2026.

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