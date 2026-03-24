¡Convocada!: Desde Saltillo, Allegra Reyes busca lugar en la Selección Mexicana U15

La joven basquetbolista coahuilense Allegra Marcela Reyes Ceballos continúa consolidando su camino dentro del deporte ráfaga al recibir una nueva convocatoria a la preselección nacional de México, en la categoría U15 femenil, proceso que busca definir al representativo que competirá a nivel internacional. De acuerdo con el documento emitido por la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (ADEMEBA), Allegra fue invitada a formar parte de la segunda concentración del combinado nacional, siendo además la única jugadora nacida en 2011 originaria de Coahuila en ser considerada dentro de este proceso. Este nuevo llamado representa un paso importante en su desarrollo, ya que la jugadora continúa en la disputa por uno de los 12 lugares finales.

La concentración se llevará a cabo en Los Ángeles del 29 de marzo al 5 de abril, donde las atletas trabajarán bajo la supervisión del cuerpo técnico nacional. Este filtro forma parte de una serie de evaluaciones que definirán al equipo que representará a México en el próximo Centrobasket de la categoría. Aún queda una concentración más antes de que se anuncie la lista definitiva.

El llamado a la preselección no es un hecho aislado, sino el reflejo del rendimiento que Allegra ha mostrado recientemente en competencias oficiales. Su participación en el proceso organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) respalda su proyección. Durante el regional celebrado en Durango el pasado fin de semana, el equipo coahuilense femenil 2010-2011 tuvo una actuación destacada al mantenerse invicto frente a selecciones de Nuevo León, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. En este torneo, Allegra fue pieza clave, participando en dos encuentros que concluyeron por “knock out”, es decir, al alcanzar los 21 puntos, con tiros decisivos de su autoría.

El dominio del conjunto fue evidente a lo largo de todos los partidos, mostrando solidez tanto en ofensiva como en defensiva. Este desempeño les permitió asegurar su clasificación a la etapa nacional, que se disputará el próximo 11 de mayo en Puebla. El equipo que logró este resultado está conformado por Allegra Reyes, Nikte Falcón, Antonella Alvarado y Vania González, bajo la dirección del entrenador Rodrigo Verduzco. La química del grupo y su consistencia en la competencia fueron factores determinantes para avanzar a la siguiente fase. Además del equipo femenil 2010-2011, Coahuila logró clasificar a otras categorías dentro del mismo proceso: 2012-2013 varonil, 2010-2011 varonil y 2008-2009 femenil, lo que refleja el crecimiento del estado en el desarrollo del basquetbol juvenil.

En este contexto, Allegra no solo destaca por sus resultados colectivos, sino también por su proyección individual, al mantenerse dentro de un proceso nacional altamente competitivo. Su participación en la concentración en Estados Unidos será clave para sus aspiraciones de integrar el equipo que represente a México, mientras que su actuación en el nacional de CONADE será otra oportunidad para reafirmar su nivel dentro de la cancha.

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