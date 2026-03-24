¡Convocada!: Desde Saltillo, Allegra Reyes busca lugar en la Selección Mexicana U15

+ Seguir en Seguir en Google
Básquetbol
/ 24 marzo 2026
    ¡Convocada!: Desde Saltillo, Allegra Reyes busca lugar en la Selección Mexicana U15
    Allegra Reyes Ceballos continúa su proceso con la preselección nacional U15 tras ser convocada a una concentración en Los Ángeles FOTO: CORTESÍA

La jugadora coahuilense también viene de un desempeño destacado en el regional de CONADE, donde su equipo avanzó invicto al nacional

La joven basquetbolista coahuilense Allegra Marcela Reyes Ceballos continúa consolidando su camino dentro del deporte ráfaga al recibir una nueva convocatoria a la preselección nacional de México, en la categoría U15 femenil, proceso que busca definir al representativo que competirá a nivel internacional.

De acuerdo con el documento emitido por la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (ADEMEBA), Allegra fue invitada a formar parte de la segunda concentración del combinado nacional, siendo además la única jugadora nacida en 2011 originaria de Coahuila en ser considerada dentro de este proceso. Este nuevo llamado representa un paso importante en su desarrollo, ya que la jugadora continúa en la disputa por uno de los 12 lugares finales.

https://vanguardia.com.mx/deportes/basquetbol/mexicano-karim-lopez-apunta-a-la-primera-ronda-del-draft-de-la-nba-MJ19675678

La concentración se llevará a cabo en Los Ángeles del 29 de marzo al 5 de abril, donde las atletas trabajarán bajo la supervisión del cuerpo técnico nacional. Este filtro forma parte de una serie de evaluaciones que definirán al equipo que representará a México en el próximo Centrobasket de la categoría. Aún queda una concentración más antes de que se anuncie la lista definitiva.

$!En el regional de CONADE, Allegra lideró a su equipo con actuaciones clave.
En el regional de CONADE, Allegra lideró a su equipo con actuaciones clave. FOTO: CORTESÍA

El llamado a la preselección no es un hecho aislado, sino el reflejo del rendimiento que Allegra ha mostrado recientemente en competencias oficiales. Su participación en el proceso organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) respalda su proyección.

Durante el regional celebrado en Durango el pasado fin de semana, el equipo coahuilense femenil 2010-2011 tuvo una actuación destacada al mantenerse invicto frente a selecciones de Nuevo León, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. En este torneo, Allegra fue pieza clave, participando en dos encuentros que concluyeron por “knock out”, es decir, al alcanzar los 21 puntos, con tiros decisivos de su autoría.

$!El equipo de Coahuila avanzó invicto al nacional tras dominar en Durango.
El equipo de Coahuila avanzó invicto al nacional tras dominar en Durango. FOTO: CORTESÍA

El dominio del conjunto fue evidente a lo largo de todos los partidos, mostrando solidez tanto en ofensiva como en defensiva. Este desempeño les permitió asegurar su clasificación a la etapa nacional, que se disputará el próximo 11 de mayo en Puebla.

El equipo que logró este resultado está conformado por Allegra Reyes, Nikte Falcón, Antonella Alvarado y Vania González, bajo la dirección del entrenador Rodrigo Verduzco. La química del grupo y su consistencia en la competencia fueron factores determinantes para avanzar a la siguiente fase.

Además del equipo femenil 2010-2011, Coahuila logró clasificar a otras categorías dentro del mismo proceso: 2012-2013 varonil, 2010-2011 varonil y 2008-2009 femenil, lo que refleja el crecimiento del estado en el desarrollo del basquetbol juvenil.

$!Allegra Reyes fue convocada a la segunda concentración de la preselección nacional U15.
Allegra Reyes fue convocada a la segunda concentración de la preselección nacional U15. FOTO: CORTESÍA

En este contexto, Allegra no solo destaca por sus resultados colectivos, sino también por su proyección individual, al mantenerse dentro de un proceso nacional altamente competitivo. Su participación en la concentración en Estados Unidos será clave para sus aspiraciones de integrar el equipo que represente a México, mientras que su actuación en el nacional de CONADE será otra oportunidad para reafirmar su nivel dentro de la cancha.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Basquetbol
Convocatoria

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Selección Mexicana De Basquetbol

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La única regla

La única regla
true

Gasolina por las nubes y nosotros con el Jesús en la boca
La presidenta Sheinbaum abrió la puerta a iniciar una investigación penal por la contaminación.

Descarta Marina presencia de hidrocarburo en Golfo de México
Elementos de seguridad desplegaron un operativo tras el ataque armado dentro del plantel educativo.

Balacera en preparatoria Makárenko de Lázaro Cárdenas deja dos maestras muertas; detienen a un adolescente
Autoridades validan registros de la Beca Rita Cetina; el comprobante puede recuperarse en línea antes de la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2026: cómo recuperar el comprobante de registro y cuándo se entregará el apoyo
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados
El originario de Tlaxcala dará un concierto con duración aproximada de 90 minutos.

Carlos Rivera en Saltillo: horarios, boletos y todo sobre su concierto en Parque Las Maravillas este 27 de marzo

El repechaje del Mundial 2026 en México no llena estadios pese a boletos desde 200 pesos. Factores económicos y deportivos explican la baja demanda.

Repechaje del Mundial 2026... en 200 y 300 pesos, las entradas en Monterrey y Guadalajara