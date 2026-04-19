Coahuila va por la final del Nacional U17 en Saltillo ante Chihuahua

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Básquetbol
/ 19 abril 2026
    Coahuila va por la final del Nacional U17 en Saltillo ante Chihuahua
    El equipo coahuilense llega con cinco triunfos consecutivos al duelo ante Chihuahua. FOTO: ADEMEBA COAHUILA

La selección de Coahuila enfrenta a Chihuahua en semifinales del Nacional U17 de basquetbol femenil en Saltillo, con ambos equipos invictos y en busca del pase a la final

La selección de Coahuila buscará esta mañana su boleto a la final del Campeonato Nacional de Basquetbol Femenil Juvenil U17, cuando enfrente a Chihuahua en duelo programado a las 8:00 horas en el gimnasio Manuel de Jesús Morales “Moralitos”, dentro de la Unidad Deportiva Universitaria de la UAC.

El representativo estatal llega a esta instancia tras imponerse 69-55 al Estado de México en un partido que exigió ajustes constantes desde la banca. El equipo dirigido por Roberto Reyes y Lorenzo Martínez tuvo complicaciones durante varios lapsos del encuentro, con un rival que logró ponerse al frente en distintos momentos, pero la respuesta llegó a través de la ejecución ofensiva y la disciplina táctica en los minutos clave.

https://vanguardia.com.mx/deportes/mtnt-gym-el-semillero-de-campeones-en-saltillo-que-llega-a-competencias-internacionales-LC20113800

Las coahuilenses encontraron en los tiros de larga distancia una vía para acortar diferencias y tomar el control del marcador, lo que terminó por encaminar su quinta victoria consecutiva dentro del torneo organizado por la ADEMEBA en su edición 2026.

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El respaldo desde la grada también fue un factor durante el encuentro anterior, con aficionados que se mantuvieron alentando en todo momento, incluso cuando el trámite del juego no favorecía a las locales. Esa respuesta anímica se reflejó en la recta final, donde Coahuila logró sostener la ventaja hasta asegurar el triunfo.

Ahora, el reto será ante Chihuahua, un equipo que llega en condiciones similares tras sumar también cinco victorias en el certamen. En su duelo más reciente, las chihuahuenses superaron con claridad a Sonora por marcador de 90-57, lo que anticipa un enfrentamiento con dos ofensivas efectivas y ritmo alto de juego.

En la otra semifinal, Nuevo León se medirá a San Luis Potosí en el gimnasio Nazario Ortiz Garza, también a las 8:00 horas. Las regiomontanas avanzaron tras vencer 81-54 a Durango, mientras que San Luis Potosí dio la sorpresa al eliminar a Ciudad de México con pizarra de 73-53.

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La final está programada para las 13:30 horas en el mismo escenario del “Moralitos”, donde se enfrentarán los ganadores de ambas semifinales. Al término del partido se realizará la ceremonia de premiación y clausura del campeonato.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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