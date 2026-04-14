Miami Heat eliminado del Play-In de la NBA: Fin de temporada para Jaime Jáquez Jr.

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Básquetbol
/ 14 abril 2026
    Miami Heat eliminado del Play-In de la NBA: Fin de temporada para Jaime Jáquez Jr.
    Jaime Jáquez Jr. y el Heat de Miami quedaron fuera del Play-In de la NBA, poniendo fin a la temporada 2025-26 para el basquetbolista mexicano. FOTO: AP

El Heat fue eliminado este martes del Play-In de la NBA tras perder 127-126 ante los Hornets, resultado que también puso punto final a la campaña; el mexicano cerró el curso como una de las piezas más productivas del equipo de Florida

El Heat de Miami se despidió de la temporada 2025-26 de la NBA de la forma más dolorosa posible. En un duelo de vida o muerte dentro del Play-In, la quinteta de Florida cayó por marcador de 127-126 frente a los Hornets de Charlotte, quedándose sin boleto para seguir con vida rumbo a los Playoffs.

El revés significó el cierre anticipado del calendario para la franquicia y también para el mexicano Jaime Jáquez Jr., uno de los nombres latinos más seguidos en la liga.

El partido fue cerrado hasta el final, pero Miami no pudo completar la remontada y terminó pagando caro los errores en un cruce en el que llegaba con antecedentes favorables en la serie de temporada ante Charlotte.

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Aun así, los Hornets encontraron la forma de imponerse en el juego decisivo y eliminar al Heat en el arranque del mini torneo que define los últimos boletos de postemporada en la NBA.

Para Jaime Jáquez Jr., la eliminación marcó el final de una campaña individual sólida. El jugador de ascendencia mexicana terminó la temporada regular con promedios de 15.4 puntos, 5.0 rebotes y 4.7 asistencias por partido, además de 50.7 por ciento de efectividad en tiros de campo, números que reflejan su crecimiento dentro de la rotación del Heat.

En el cierre de la fase regular, incluso venía de firmar actuaciones destacadas, incluida una de 26 puntos ante los Hawks de Atlanta.

En el encuentro ante Charlotte, Jáquez también tuvo protagonismo. El mexicano apareció con 8 asistencias en 41 minutos, dentro de un partido en el que Miami peleó hasta la última posesión, pero no le alcanzó para mantenerse con vida.

Así, la temporada de Jáquez Jr. concluye antes de lo esperado para un Heat que terminó la fase regular con marca de 43-39, aunque no logró traducir ese registro en una clasificación a los Playoffs.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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