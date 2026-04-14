Miami Heat eliminado del Play-In de la NBA: Fin de temporada para Jaime Jáquez Jr.

El Heat de Miami se despidió de la temporada 2025-26 de la NBA de la forma más dolorosa posible. En un duelo de vida o muerte dentro del Play-In, la quinteta de Florida cayó por marcador de 127-126 frente a los Hornets de Charlotte, quedándose sin boleto para seguir con vida rumbo a los Playoffs.

El revés significó el cierre anticipado del calendario para la franquicia y también para el mexicano Jaime Jáquez Jr., uno de los nombres latinos más seguidos en la liga.

El partido fue cerrado hasta el final, pero Miami no pudo completar la remontada y terminó pagando caro los errores en un cruce en el que llegaba con antecedentes favorables en la serie de temporada ante Charlotte.