Christian Ebere será nuevo refuerzo del Cruz Azul para el Clausura 2026

Cruz Azul confirmó la llegada del delantero nigeriano Christian Ebere como uno de sus refuerzos ofensivos para lo que resta del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Después de negociaciones avanzadas con el Club Nacional de Football de Uruguay, La Máquina concretó la incorporación del atacante africano, quien será presentado y reportará pronto con el plantel dirigido por Nicolás Larcamón.

Ebere, de 27 años, llega procedente del fútbol uruguayo tras una operación que involucró a más de un club propietario de su pase, con un valor total cercano a 1.6 millones de dólares.

El nigeriano firmará contrato con Cruz Azul y se suma como una alternativa ofensiva en el esquema celeste.

Osinachi Christian Ebere es un futbolista nigeriano nacido el 4 de abril de 1998, que se desempeña principalmente como extremo o delantero.