Christian Ebere será nuevo refuerzo del Cruz Azul para el Clausura 2026
La Máquina acordó la llegada del atacante nigeriano, quien se sumará como refuerzo ofensivo tras su paso por el futbol sudamericano
Cruz Azul confirmó la llegada del delantero nigeriano Christian Ebere como uno de sus refuerzos ofensivos para lo que resta del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
Después de negociaciones avanzadas con el Club Nacional de Football de Uruguay, La Máquina concretó la incorporación del atacante africano, quien será presentado y reportará pronto con el plantel dirigido por Nicolás Larcamón.
Ebere, de 27 años, llega procedente del fútbol uruguayo tras una operación que involucró a más de un club propietario de su pase, con un valor total cercano a 1.6 millones de dólares.
El nigeriano firmará contrato con Cruz Azul y se suma como una alternativa ofensiva en el esquema celeste.
Osinachi Christian Ebere es un futbolista nigeriano nacido el 4 de abril de 1998, que se desempeña principalmente como extremo o delantero.
Formado en Nigeria, emprendió su carrera en el fútbol sudamericano, con pasos por equipos de Brasil y Uruguay antes de consolidarse en el Club Nacional de Football, donde se destacó como generador de peligro y figura ofensiva.
El atacante cuenta en su palmarés con el título de campeón del mundo Sub-17 con Nigeria en 2015, distinción que marcó el inicio de su carrera internacional.
Su velocidad, versatilidad y capacidad para desequilibrar por las bandas son cualidades que motivaron el interés de los celestes.
La incorporación de Ebere se da en un momento clave del mercado de invierno en la Liga MX, con Cruz Azul buscando reforzar su ataque tras algunas bajas y competir con mayor profundidad en el Clausura 2026.
Su llegada representa una apuesta internacional para fortalecer las bandas del equipo.
Ebere se integrará al plantel una vez concluya su viaje a México, pase los exámenes médicos y firme de manera oficial, tras lo cual quedará a disposición del cuerpo técnico para buscar minutos en Liga MX y competencias internacionales.