Gabriela Jáquez al Chicago Sky: elegida en el Top 5 global del Draft WNBA 2026

La mexicana Gabriela Jáquez dio este lunes uno de los pasos más importantes de su carrera al convertirse en nueva jugadora del Sky de Chicago, franquicia que la tomó con el quinto pick global del Draft 2026 de la WNBA. La egresada de UCLA llega al profesionalismo después de coronarse en la NCAA, consolidando una trayectoria universitaria que la puso entre los nombres más atractivos de la generación. La propia organización de Chicago destacó que Jáquez encaja en su proyecto por su perfil competitivo, su capacidad para anotar en distintos sectores de la cancha y su experiencia en escenarios de alta exigencia.

En su etapa colegial, la jugadora ayudó a UCLA a conquistar el campeonato nacional, un logro que elevó todavía más sus bonos rumbo al Draft. Para el Sky de Chicago, la llegada de Gabriela Jáquez representa una apuesta fuerte pensando en el presente y en el futuro inmediato.

Su versatilidad como guardia/alera y el ritmo con el que cerró su ciclo universitario la convierten en una pieza interesante para una franquicia que busca fortalecerse desde el Draft. La próxima parada para Jáquez será el inicio de la temporada regular. El debut del Sky está programado para el 9 de mayo ante el Fire de Portland, en un duelo que también marcará uno de los encuentros atractivos del arranque de la campaña 2026. En la parte alta del Draft, la gran protagonista fue Azzi Fudd, elegida con el pick número uno por los Wings de Dallas. La exfigura de UConn encabezó una generación muy seguida por el baloncesto femenil estadounidense y terminó quedándose con la primera selección global, un movimiento que coloca a Dallas como uno de los equipos a seguir de cara al nuevo curso.

La historia de la azteca, hermana del jugador del Heat de Miami de la NBA, Jaime Jáquez Jr., también llama la atención por el impacto que puede tener entre la afición mexicana y latina, ya que su salto a la WNBA la coloca en un plano de enorme visibilidad. Con el campeonato de NCAA todavía fresco y ahora como pick 5 global, la nueva jugadora del Sky llega con reflector propio a una liga que sigue creciendo en alcance, talento y expectativa rumbo a su temporada 2026.

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