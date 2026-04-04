Histórico: Gabriela Jáquez, primera mexicana en la Final de la NCAA; UCLA va por el título nacional

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Básquetbol
/ 4 abril 2026
    Histórico: Gabriela Jáquez, primera mexicana en la Final de la NCAA; UCLA va por el título nacional
    Gabriela Jáquez buscará el título de la NCAA con UCLA tras ser parte del histórico pase de las Bruins a su primera final nacional. FOTO: JAMES SNOOK

UCLA avanzó por primera vez en su historia a la final del torneo femenil de la NCAA y la basquetbolista Gabriela Jáquez será una de las protagonistas del duelo por el campeonato

La presencia mexicana tendrá un escaparate de primer nivel en el basquetbol universitario de Estados Unidos. Gabriela Jáquez, jugadora de UCLA, disputará la final femenil de la NCAA luego de que las Bruins derrotaran 51-44 a Texas en el Final Four y sellaran así su boleto al juego por el campeonato nacional. El triunfo tuvo un valor especial, ya que significó la primera clasificación de UCLA a una Final de la NCAA en la rama femenil.

Con este resultado, el programa angelino sigue construyendo una temporada histórica. UCLA llegará al partido por el título con marca de 36-1, después de una campaña dominante en la que también firmó un 18-0 en la Conferencia Big Ten y extendió su racha de triunfos a 30 partidos.

En ese recorrido, Gabriela Jáquez ha sido una pieza constante dentro de una plantilla que encontró en Phoenix su gran oportunidad para coronar un año memorable.

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La mexicana tuvo participación importante en la semifinal ante Texas. De acuerdo con el registro estadístico del juego, Jáquez estuvo 37 minutos en cancha y aportó 10 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias, números que reflejan su peso competitivo en el esquema de UCLA en una noche de máxima exigencia.

En lo que va de la campaña 2025-26, la guardia senior promedia 13.3 puntos, 5.4 rebotes y 2.0 asistencias por partido.

Ahora, el siguiente reto será todavía mayor. UCLA enfrentará a South Carolina este domingo 5 de abril en Phoenix, en el Mortgage Matchup Center, en un duelo que definirá a la nueva campeona nacional.

El partido está programado para la 1:30 de la tarde, transmisión que podrá verse por ESPN/Disney+, por lo que la expectativa alrededor de Gabriela Jáquez y las Bruins será enorme en Estados Unidos y también entre los aficionados mexicanos que siguen su trayectoria.

La historia de Gabriela Jáquez cobra todavía más relevancia por el simbolismo de ver a una jugadora mexicana instalada en una de las vitrinas más importantes del deporte colegial.

UCLA jamás había jugado por el título de la NCAA femenil desde que el torneo es regulado por ese organismo, por lo que la presencia de la basquetbolista representa una oportunidad única para dejar huella y acercar aún más el nombre de México a la élite del basquetbol universitario.

Si las Bruins logran completar la obra, Gabriela Jáquez no solo cerrará su etapa colegial peleando por el trofeo más importante del circuito, sino que también firmará una página histórica para UCLA y para el deporte mexicano.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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