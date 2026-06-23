Giannis Antetokounmpo llega al Miami Heat; Jaime Jacquez Jr. será nuevo jugador de los Bucks

El mercado de la NBA recibió un sacudón histórico: Giannis Antetokounmpo dejará a los Milwaukee Bucks para jugar con el Miami Heat, en un traspaso que también involucra al mexicano Jaime Jacquez Jr., quien ahora será nuevo elemento de los Bucks.

De acuerdo con reportes de NBA.com y ESPN, Miami cerró la llegada del “Greek Freak” junto con Bobby Portis, mientras que Milwaukee recibirá a Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jacquez Jr., Kasparas Jakucionis, tres selecciones de primera ronda, un intercambio de pick y una segunda ronda futura.

El movimiento cambia por completo el panorama de la Conferencia Este. Miami suma a un dos veces MVP, campeón de la NBA en 2021 y una de las figuras más dominantes de la última década, para formar un núcleo de alto impacto junto a Bam Adebayo. Con Giannis, el Heat manda un mensaje directo: quiere volver a pelear por el campeonato.