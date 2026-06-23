Giannis Antetokounmpo llega al Miami Heat; Jaime Jacquez Jr. será nuevo jugador de los Bucks

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    Giannis Antetokounmpo llega al Miami Heat; Jaime Jacquez Jr. será nuevo jugador de los Bucks
    Giannis Antetokounmpo cambiará a los Milwaukee Bucks por el Miami Heat, mientras Jaime Jacquez Jr. iniciará una nueva etapa en la NBA con Milwaukee. FOTOS: ESPECIAL

El Heat sacude el mercado de la NBA con un traspaso histórico que transforma el Este y marca el inicio de una nueva era en Milwaukee, a costa del mexicano

El mercado de la NBA recibió un sacudón histórico: Giannis Antetokounmpo dejará a los Milwaukee Bucks para jugar con el Miami Heat, en un traspaso que también involucra al mexicano Jaime Jacquez Jr., quien ahora será nuevo elemento de los Bucks.

De acuerdo con reportes de NBA.com y ESPN, Miami cerró la llegada del “Greek Freak” junto con Bobby Portis, mientras que Milwaukee recibirá a Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jacquez Jr., Kasparas Jakucionis, tres selecciones de primera ronda, un intercambio de pick y una segunda ronda futura.

El movimiento cambia por completo el panorama de la Conferencia Este. Miami suma a un dos veces MVP, campeón de la NBA en 2021 y una de las figuras más dominantes de la última década, para formar un núcleo de alto impacto junto a Bam Adebayo. Con Giannis, el Heat manda un mensaje directo: quiere volver a pelear por el campeonato.

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Para Antetokounmpo, el cambio marca el final de una era de 13 temporadas con Milwaukee. En los Bucks se convirtió en ídolo absoluto, llevó a la franquicia al título después de 50 años y fue nombrado MVP de las Finales. Sin embargo, los últimos tropiezos deportivos y la necesidad de una reconstrucción abrieron la puerta a una salida que parecía impensable años atrás.

El traspaso también tiene sabor mexicano. Jaime Jacquez Jr., uno de los jugadores latinos con mayor proyección en la NBA, deja Miami para integrarse a Milwaukee, donde tendrá una nueva oportunidad de crecer dentro de un proyecto que buscará renovarse con talento joven y activos de futuro.

Jacquez Jr. llega a los Bucks como parte de un paquete clave para iniciar una nueva etapa sin Giannis. Su energía, defensa, lectura de juego y capacidad para atacar el aro lo convierten en una pieza atractiva para una franquicia que ahora necesita identidad, minutos y desarrollo.

Mientras Miami celebra la llegada de una superestrella mundial, Milwaukee apuesta por reconstruir su camino. Giannis vestirá de Heat; Jaime Jacquez Jr. vestirá de Buck. La NBA acaba de cambiar de golpe.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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