Golden State Valkyries hacen historia: son campeonas de la WNBA en apenas dos temporadas

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    Golden State Valkyries hacen historia: son campeonas de la WNBA en apenas dos temporadas
    Gabby Williams fue la gran protagonista del histórico campeonato de Golden State Valkyries, al conseguir 30 puntos y llevarse el reconocimiento como MVP de las Finales 2026 de la WNBA. FOTO: AP

Gabby Williams encabezó una remontada espectacular ante Atlanta Dream para conquistar el primer título de la franquicia, en unas Finales que se definieron hasta el séptimo juego

Las Golden State Valkyries escribieron una página histórica en el basquetbol femenino al conquistar su primer campeonato de la WNBA, apenas en su segunda temporada de existencia.

El equipo de San Francisco derrotó 68-63 al Atlanta Dream la noche del sábado, en el Chase Center, y cerró 4-3 unas Finales que se resolvieron por primera vez en un séptimo partido.

Gabby Williams fue la figura de la coronación. La alera terminó con 30 puntos, cuatro bloqueos y dos robos; 28 de sus unidades llegaron después del descanso, una marca para una mitad en la historia de las Finales.

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Su actuación le permitió recibir el premio a la Jugadora Más Valiosa de la serie, en la que promedió 19.6 puntos y 2.6 robos por encuentro.

La noche parecía complicarse para Golden State cuando Atlanta llegó al medio tiempo con ventaja de 30-24.

Sin embargo, Williams tomó el control del ataque durante el tercer periodo y mantuvo con vida a las Valkyries, respaldadas por una defensa que resultó decisiva en los momentos de mayor presión.

Con el marcador igualado a 57 y menos de tres minutos por jugar, Williams conectó un triple que devolvió la ventaja a las locales.

Después sumó dos tiros libres para ampliar la diferencia, mientras Veronica Burton aseguró la victoria desde la línea de castigo en los segundos finales.

Kiah Stokes también fue determinante con 13 rebotes y dos tapones, mientras Tiffany Hayes aportó 11 puntos.

Por Atlanta, Jordin Canada consiguió 18 unidades, Allisha Gray agregó 16 y Angel Reese registró ocho puntos y 12 rebotes, insuficientes para evitar la derrota.

Bajo la dirección de Natalie Nakase, las Valkyries completaron una postemporada de nueve triunfos y cuatro derrotas.

Primero eliminaron 2-1 a Dallas Wings, luego barrieron 3-0 a Las Vegas Aces, vigentes campeonas, y finalmente superaron a Atlanta en una serie al límite.

El título convierte a Golden State en la franquicia de expansión más rápida en coronarse dentro de las grandes ligas profesionales de Norteamérica desde 1967.

La conquista, ante un Chase Center lleno, confirma el crecimiento de un proyecto que ya había alcanzado los playoffs en su campaña inaugural de 2025. El recinto registró su lleno 53.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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