¡Épico! Toluca es campeón de la ‘Concachampions’ tras vencer a Tigres en penales; Gignac se despide sin corona

El Infierno volvió a arder con una noche de máxima tensión. Toluca se coronó campeón de la Concacaf Champions Cup 2026 después de vencer a Tigres en la tanda de penales, tras un empate 1-1 en tiempos extra, en una final disputada en el Estadio Nemesio Díez que tuvo como gran héroe al portero Luis García. El guardameta escarlata fue determinante durante los 120 minutos y terminó por inclinar la balanza en la definición desde los once pasos. Sus intervenciones evitaron que Tigres tomara ventaja en distintos momentos del encuentro y, ya en la tanda, detuvo los disparos de Fernando Gorriarán y Juan Purata para encaminar el campeonato de los Diablos Rojos. Durante el tiempo regular, ambos equipos protagonizaron un duelo cerrado y de pocas concesiones. Tigres generó algunas de las oportunidades más peligrosas, especialmente en la segunda mitad, pero se encontró con un inspirado Luis García. El arquero respondió ante disparos de Ozziel Herrera, Ángel Correa, Rômulo y André-Pierre Gignac, manteniendo el cero en momentos clave.

Luis García sostuvo a Toluca en la final La actuación del arquero fue fundamental desde antes de los tiempos extra. Al minuto 79 realizó una doble intervención espectacular, primero ante un remate de cabeza de Rômulo y después frente a un disparo de Gignac a quemarropa. Más adelante, en el alargue, volvió a aparecer para detener un intento de Correa y mantener con vida a los escarlatas. Toluca encontró el premio a su resistencia al minuto 104. Fernando Arce filtró un balón para Jorge Díaz, quien definió cruzado para vencer a Nahuel Guzmán y poner el 1-0 que parecía definitivo. Sin embargo, Tigres reaccionó cuando el reloj se acercaba al final. Al minuto 114, Joaquim apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro de Juan Brunetta y empatar el encuentro 1-1, obligando a la definición por penales. Una tanda dramática para definir al campeón La serie desde los once pasos estuvo cargada de emociones. Pável Pérez abrió por Toluca y Gignac respondió para Tigres. Después anotaron Santiago Simón, Juan Brunetta, Federico Pereira, Jorge Díaz, Ángel Correa, Diego Lainez, Sebastián Córdova y Rômulo. El primer gran momento llegó cuando Luis García detuvo el disparo de Fernando Gorriarán. Parecía que Toluca tomaría una ventaja definitiva, pero Nahuel Guzmán respondió al atajar el cobro de Franco Romero. La tensión se mantuvo hasta el final. Fernando Arce convirtió para los Diablos y dejó la presión sobre Tigres. Entonces apareció nuevamente Luis García para detener el penal de Juan Purata, desatando la locura en el Nemesio Díez. Fernando Arce había dejado la mesa puesta y el error felino selló el campeonato escarlata por marcador de 6-5 en la tanda. Toluca golpea en casa y se sube a la cima de la región Con este campeonato, los Diablos Rojos se consolidan como el mejor club de la región y suman un nuevo título internacional a sus vitrinas. Además, ratifican el gran momento que vive el proyecto encabezado por Antonio Mohamed. La noche también confirmó una tendencia reciente: Toluca volvió a imponerse a Tigres en una final definida por penales, tal como ocurrió en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Gignac, una despedida sin título con Tigres Del otro lado, la derrota dejó una carga emocional especial para Tigres, pues la final pudo haber sido el último partido de André-Pierre Gignac con la camiseta felina. El delantero francés ingresó al minuto 78 y participó activamente en el cierre del encuentro, incluso convirtiendo su penal en la tanda.

Gignac llegó a Tigres en 2015 y se convirtió en el máximo símbolo de la etapa más exitosa del club. Sin embargo, si este fue su último encuentro con los universitarios, la despedida quedó marcada por una nueva derrota ante Toluca y por una final que terminó definiéndose desde los once pasos. Para Tigres, la caída representa una oportunidad perdida de volver a conquistar la Concacaf y de despedir a su referente con un título. Para Toluca, en cambio, será una noche inolvidable: campeón continental en casa, con un arquero convertido en héroe y con una afición que celebró hasta el amanecer.

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