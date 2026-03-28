Histórico: LeBron y Bronny James logran la primera asistencia padre e hijo en la NBA con los Lakers

LeBron James y Bronny James añadieron otro capítulo a su historia compartida en la NBA al concretar la primera asistencia padre e hijo registrada en un partido oficial de la liga. La jugada se produjo durante el duelo entre los Lakers de Los Ángeles y los Nets de Brooklyn, cuando LeBron encontró a Bronny en el perímetro y el novato convirtió un triple que de inmediato fue reconocido como una acción inédita en la competición. El momento llegó en el segundo cuarto, cuando ambos coincidieron en la duela por varios minutos. De acuerdo con el reporte oficial de la NBA, LeBron dio el pase a Bronny para el disparo de tres puntos, con lo que la liga confirmó que se trató de la primera asistencia entre un padre y su hijo en toda su historia.

La escena reforzó el impacto mediático y deportivo de una dupla que ya había llamado la atención desde que compartieron cancha juntos, pero que ahora sumó una marca estadística sin precedente. Además del valor simbólico, la acción quedó dentro de una victoria de los Lakers por 116-99 sobre Brooklyn. LeBron terminó con 14 puntos y ocho asistencias, mientras que la jugada con Bronny se convirtió en una de las imágenes más difundidas de la jornada por el peso histórico que representa para la franquicia angelina y para la propia NBA.

La historia de los James ya había roto barreras al convertirse en el primer padre e hijo en jugar juntos en la NBA, pero esta nueva conexión en un partido oficial elevó todavía más la dimensión del suceso. Para los Lakers, también significa un momento de alto valor narrativo en plena recta final de temporada, con el equipo instalado en la pelea de la Conferencia Oeste tras regresar de una gira positiva.

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