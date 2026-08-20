James Harden se queda con los Cavaliers: firma contrato de 97 millones de dólares

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    James Harden se queda con los Cavaliers: firma contrato de 97 millones de dólares
    James Harden promedió 20.5 puntos y 7.7 asistencias durante sus primeros 26 partidos con los Cavaliers. FOTO: ESPECIAL

El exMVP volverá a liderar la ofensiva de Cleveland después de conducir al equipo a su primera Final del Este desde 2018

Los Cavaliers de Cleveland aseguraron la continuidad de una de sus principales figuras.

James Harden acordó un contrato por tres temporadas y 97 millones de dólares para permanecer con los Cavs, movimiento con el que la franquicia mantiene intacta su dupla estelar junto a Donovan Mitchell y refuerza su candidatura al título de la NBA.

De acuerdo con ESPN, el convenio contempla una opción del jugador para la campaña 2028-29 y una bonificación en caso de traspaso.

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“La Barba” había rechazado en junio una opción de 42.3 millones de dólares para el curso 2026-27, decisión que le permitió negociar el compromiso multianual que buscaba sin abandonar Cleveland.

Harden, quien cumplirá 37 años el 26 de agosto, llegó a Ohio en febrero mediante el intercambio que envió a Darius Garland y una selección de segunda ronda a los Clippers de Los Ángeles.

Su adaptación fue inmediata: promedió 20.5 puntos, 7.7 asistencias y 4.8 rebotes en 26 juegos de temporada regular con los Cavaliers.

El veterano base también ayudó a Cleveland a alcanzar las Finales de la Conferencia Este por primera vez desde 2018.

El recorrido terminó con una barrida ante Knicks de Nueva York, eventual campeón de la NBA, pero confirmó que el proyecto posee argumentos para competir en la parte alta. Su renovación despeja una de las mayores dudas del verano.

El acuerdo coloca al exMVP en territorio histórico. Sus ganancias acumuladas en contratos llegarán a 511 millones de dólares, por lo que será apenas el cuarto jugador de la NBA en rebasar los 500 millones, junto a LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry.

Además, se convertirá en el segundo basquetbolista de 37 años o más que firma por más de 90 millones garantizados, después de LeBron.

Con medias de carrera de 24 puntos, 7.3 asistencias y 5.6 rebotes, James Harden seguirá como el principal generador de Cleveland.

Los Cavaliers apuestan a que su experiencia y creación ofensiva sean el impulso definitivo para regresar a las Finales y conquistar el segundo campeonato de su historia.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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