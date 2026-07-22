¿LeBron James vuelve al Heat? Miami anuncia su presentación por error

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    LeBron James podría vivir una segunda etapa con Miami, donde conquistó dos campeonatos de la NBA. FOTO: YOUTUBE/JUANPOSITE
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Una transmisión programada para el 27 de julio fue eliminada de YouTube, aunque el descuido reavivó las versiones sobre el futuro del “Rey”

El futuro de LeBron James en la NBA dio un giro inesperado por una publicación que el Heat de Miami atribuyó a un error.

La franquicia programó en su canal oficial de YouTube una transmisión titulada “LeBron James Introductory Press Conference”, fechada para el lunes 27 de julio, y encendió los rumores sobre el regreso del “Rey” al sur de Florida.

El enlace permaneció visible durante unos minutos la noche del martes y después fue eliminado, pero las capturas ya circulaban en redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/liga-mx-vuelve-a-ea-sports-fc-27-el-easter-egg-en-la-portada-de-mbappe-que-anticipo-su-regreso-JH22349101

¿LeBron James ya firmó con el Heat de Miami? No. Un portavoz del equipo explicó a ESPN que el departamento de redes sociales preparaba material ante la posibilidad de incorporar al veterano y publicó el enlace accidentalmente.

La organización no confirmó un acuerdo ni aseguró que la conferencia vaya a realizarse.

Aun con la aclaración, el descuido alimentó las sospechas porque James, de 41 años, se encuentra sin equipo tras comunicar que no renovaría con Lakers de Los Ángeles.

Es agente libre por primera vez desde 2018 y todavía no revela dónde disputará la temporada 2026-2027. Su representante, Rich Paul, advirtió que el basquetbolista no será presionado para resolver su futuro.

Miami ocupa un lugar especial en la carrera de LeBron. El máximo anotador histórico de la NBA defendió al Heat entre 2010 y 2014, formó el “Big Three” con Dwyane Wade y Chris Bosh, disputó cuatro Finales consecutivas y conquistó dos campeonatos. Una segunda etapa tendría una enorme carga deportiva y emocional.

LeBron llega a la agencia libre después de promediar 20.9 puntos, 7.2 asistencias y 6.1 rebotes en 60 partidos con los Lakers durante la campaña 2025-2026.

Además del Heat, Cavaliers de Cleveland, 76ers de Filadelfia y Warriors de Golden State aparecen entre sus posibles destinos.

Por ahora, la presentación de LeBron James en Miami no pasa de ser un error digital.

Sin embargo, al preparar anticipadamente ese contenido, el propio Heat dejó claro que contempla un reencuentro capaz de volver a sacudir a la NBA.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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