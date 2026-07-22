Liga MX vuelve a EA Sports FC 27: el easter egg en la portada de Mbappé que anticipó su regreso

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    Liga MX vuelve a EA Sports FC 27: el easter egg en la portada de Mbappé que anticipó su regreso
    La copa de la Liga MX apareció oculta en la portada de EA Sports FC 27 protagonizada por Kylian Mbappé. FOTOS: EA SPORTS

Uniformes, escudos, fotografías y cánticos ya habrían sido entregados a EA, mientras se espera conocer qué clubes y estadios estarán licenciados

La Liga MX está lista para volver a EA Sports FC 27 y la señal clave apareció en la portada estándar con Kylian Mbappé.

La imagen de Electronic Arts muestra una ciudad futbolera llena de referencias y, en una plaza, una estatua con la silueta del trofeo que recibe el campeón de México.

El “easter egg” encendió a la comunidad gamer y reforzó los reportes que desde mayo anticipan el regreso del campeonato nacional.

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Aunque EA Sports y la Liga MX aún no emiten un anuncio específico, el guiño difícilmente parece casual: la compañía invitó a los fans a descubrir los secretos ocultos en la portada.

De acuerdo con información publicada por Sportico, ambas partes alcanzaron un acuerdo de licencia que estaría vigente hasta junio de 2029.

El convenio sería no exclusivo, por lo que el torneo mexicano conservaría la posibilidad de aparecer en otros simuladores, y representaría una mayor compensación económica que la obtenida durante su relación con Konami.

Los clubes, además, habrían entregado a los desarrolladores materiales para su recreación: uniformes, nombres oficiales, escudos, fotografías de jugadores y cánticos de las aficiones.

Todavía falta saber qué equipos y estadios contarán con licencia completa, pues varios derechos comerciales pertenecen individualmente a las instituciones.

El futbol mexicano apareció por última vez en la saga de EA en FIFA 22. Después pasó de manera exclusiva a eFootball, de Konami, acuerdo que terminó a inicios de 2025.

Su retorno permitiría disputar el torneo en Modo Carrera y utilizar a clubes y figuras nacionales en Ultimate Team, sujeto al contenido que confirme la desarrolladora.

La presentación de EA Sports FC 27 será este jueves 23 de julio y deberá despejar las dudas sobre licencias, plataformas, fecha de lanzamiento y el alcance de The Grounds, su nuevo entorno de mundo abierto.

Por ahora, la copa escondida junto a Mbappé parece haber adelantado una de las noticias más esperadas por los gamers mexicanos: la Liga MX vuelve a casa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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